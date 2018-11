Monago defiende el "éxito" de las movilizaciones en Madrid y Cáceres y pide más "presión" para mejorar el tren extremeño

Monago, que ha realizado estas declaraciones antes de participar en la manifestación en la capital cacereña, ha defendido que los extremeños deben "mantener en el tiempo" esta reivindicación así como "incrementar la presión y la voz" para que el Gobierno mejore las infraestructuras ferroviarias de Extremadura.

"Es una cuestión que depende únicamente del Ministerio de Fomento", al que hay que reclamar que mejore el tren extremeño, ha señalado, "al igual que a otras comunidades autónomas como la Valenciana, a la que se le han adelantado los plazos de ejecución de esta infraestructura", en referencia al Corredor del Mediterráneo.

"Hay que seguir reivindicando para que se nos tenga en cuenta y para que no se muera la España de interior", ha añadido Monago, en referencia a que la línea ferroviaria extremeña afecta también a Castilla-La Mancha, a la conexión con Portugal y, por tanto, a la salida hacia el Atlántico.

Por tanto, considera Monago que "hay que estar donde se convoque", porque si no se reivindica "va a ser difícil" poder contar con estas infraestructuras "más pronto que tarde".

Monago ha defendido su asistencia a la convocatoria de este domingo en Cáceres en tanto que el PP forma parte del Pacto por el Ferrocarril, pero ha justificado asimismo la manifestación de este pasado sábado en Madrid por entender que es "donde resuena más la voz" de esta reivindicación.

Con respecto a la diferencia de cifras ofrecidas sobre el número de asistentes a la movilización en la capital, que oscila entre los 5.000 que calcula el PP y los 300 de la estimación ofrecida por la Delegación del Gobierno en Madrid, ha defendido que "es difícil contar a los asistentes cuando no se está", y que las "imágenes son muy gráficas" de lo que considera que fue "un éxito de movilización".

En cualquier caso, ha indicado que este "no es el debate", pero que así lo quieren "algunos que pretenden minimizar lo que ayer fue un éxito", ha reiterado. No obstante, ha repetido como ya dijera días atrás que de haber estado él y tres más también habría sido un éxito porque "las razones y la dignidad no se cuentan de otra manera que teniéndolas o no teniéndolas".