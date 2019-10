Ortega tilda de vergüenza que Borrell sea próximo jefe de diplomacia europea

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó de "vergüenza" que el ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrel, sea el próximo alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, cargo que ocupará a partir del 1 de noviembre.

"Increíble que tenga al frente la Unión Europea como jefe de Política Exterior, ya ha sido nombrado, ya se presentó, el señor Borrell", señaló el mandatario nicaragüense en declaraciones que fueron difundidas este jueves por el Gobierno de Managua.

El líder sandinista, según la transcripción oficial, contó que conoció a Borrell "en los tiempos en que era del ala más radical del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entonces estaba casado con una compañera francesa muy revolucionaria".

"Y ahora, es increíble escucharlo, pero como se dice: increíble, pero cierto", continuó.

Ortega aseguró que en el encuentro que tuvo Borrell en La Habana con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en el que anunció la próxima visita de los reyes de España a Cuba, le dijo que "espera que cuando el Rey visite Cuba no estén ahí ni el Presidente de Venezuela, ni el Presidente de Nicaragua".

"Yo no he sabido que se esté programando una reunión de ese tipo. No se nos ocurre que porque va a estar el señor Borrell en Cuba vamos a pegar carrera allá a Cuba para que nos reciba el señor Borrell", criticó.

"Es una vergüenza para la Comunidad Europea tener al frente de la política exterior de la Comunidad Europea a un personaje como Borrell; o sea, ¿con qué seriedad se podrá hablar con Borrell?", prosiguió.

Según Ortega, el canciller español en funciones "no tiene el mismo tacto, es alguien que más bien parece enloquecido por la forma en que habla, la forma en que despotrica. Pero increíble, la Unión Europea lo nombró".

A juicio del mandatario, es difícil que la UE promueva un diálogo para buscar como superar la crisis social y política que atraviesa Nicaragua desde hace 18 meses.

"Yo no sé cómo se podrá promover diálogo con la Unión Europea en esas condiciones, donde parte de la misma Unión Europea amenaza con agresiones, sanciones", agregó.

Los ministros de Exteriores de la UE enviaron este lunes una advertencia a Nicaragua al adoptar un marco legal que le permitirá imponer sanciones selectivas si se continúa degradando la crisis sociopolítica que desde abril de 2018 ha dejado cientos de muertos en el país y decenas de miles en el exilio.

Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, explicó el Consejo en un comunicado.

También a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.

"Las llaman sanciones, pero realmente son agresiones. Es como los yanquis (EE.UU.), cada vez que ponen lo que ellos llaman una Sanción. Esa es una agresión", interpretó Ortega.

Añadió que "no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista", y no cree que "esta situación vaya a prolongarse por largo tiempo".

"Esperamos que se puedan dar cambios en lo que son las normas establecidas para desarrollar diálogos y comunicación respetuosa entre todos los Estados, por muy grandes y poderosos que sean unos, y por muy pequeños que seamos otros", abogó.

La UE ha reaccionado así a los enfrentamientos que han dejado en Nicaragua 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.