El PDeCAT cree poco responsables los requerimientos al Govern y no ve serio que se dude de su gestión de los Mossos

En los pasillos de la Cámara Baja, Campuzano ha dicho no comprender ni compartir las tres cartas que el Ejecutivo socialista ha enviado a la Generalitat reprochando la inacción de los Mossos en los cortes de carretera protagonizados por los CDR este fin de semana en Barcelona.

El independentista catalán ha tachado de "muy poco responsable" esas misivas del Ejecutivo que, a su juicio, no hacen si no generar "incertidumbre" en la ciudadanía catalana "respecto a los compromisos del Govern con la seguridad y la propia actuación de los Mossos". "Espero que el Gobierno no insista en una línea que no lleva a ningún sitio", ha manifestado.

Campuzano ha subrayado la necesidad de trasladar a la ciudadanía que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellas los Mossos, actúan en este tipo de situaciones "con la máxima responsabilidad" porque "cualquier duda debilita" su proceder y "genera inseguridad".

QUIZÁ SE EVITÓ "UN MAL MAYOR"

El diputado del PDeCAT desconoce las condiciones que llevaron a decidir no actuar ante los cortes de carretera de los CDR, pero ha apuntado que "quizá se entendió que una intervención policial iba a crear más prejuicios que beneficios" y se resolvió no hacerlo para "evitar un mal mayor".

En este punto, ha recordado que tampoco se actuó policialmente ante el colapso de Barcelona que protagonizaron los taxistas el pasado mes de agosto y "no hubo ningún requerimiento de nadie para intervenir".

En todo caso, cree que "las malas interpretaciones" sobre lo sucedido el fin de semana el propio Govern las ha "resuelto" con el encuentro que el conseller de Interior, Miquel Buch, tuvo este lunes con los responsables de los Mossos. "Buscar interpretaciones políticas es hacer un mal favor a las policías", ha avisado.