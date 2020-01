El PP se querella contra Quim Torra por "usurpación de poderes" y presiona al Gobierno para que le cese

Apenas unos minutos después de que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, compareciera ante la prensa para confirmar que seguirá al mando del Govern hasta que se aprueben los Presupuestos de la comunidad pese a la inhabilitación dictada por él por el Tribunal Supremo para seguir como diputado del Parlament, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que su formación política se querellará contra Torra por "usurpación de poderes".

"No puede ser que el presidente de la Generalitat se mantenga en abierta desobediencia con la complicidad del Gobierno de España. Lo que hace Torra es similar a lo que pasaría con un alcalde condenado por corrupción, inhabilitado, y que se niega a dejar la Alcaldía, como ocurrió en Marbella", ha resumido Casado tras reunirse con representantes de los autónomos, en alusión al caso del ya fallecido exalcalde de la localidad malagueña, el polémico Jesús Gil.

Para Casado, tras las decisiones de la Junta Electoral Central y el Supremo sobre la inhabilitación de Torra como diputado, el dirigente catalán "ya no es president en base al estatuto de autonomía" que establece como condición indispensable para ser jefe del Govern el ocupar un escaño en el Parlament. "No sabemos cómo Sánchez mantiene su reunión con Torra [prevista para el próximo 6 de febrero] cuando ya no es president. Está siguiendo la partitura que se le ha escrito en las negociaciones previas a la investidura", añadía el líder del PP.

Asimismo, Casado ha anunciado que incrementará la presión sobre el Gobierno español para que fuerce ese cese de Torra. Primero, el PP catalán se dirigirá a la Mesa del Parlament para pedirle "que cese a Torra en sus cargos y convoque una nueva sesión de investidura". Y los populares también se dirigirán "al Gobierno para que vele por el cumplimiento de la legalidad", sin descartar ninguna iniciativa contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.