PSE ve "similitudes" entre Más País y Unidas Podemos, aunque Errejón sea "más sensato y posibilista"

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el representante socialista ha analizado la situación política en el Estado y la convocatoria electoral del 10 de noviembre.

Tras defender que si se quiere un gobierno de progreso que "pare a la derecha, lo razonable es reforzar la candidatura que tiene posibilidades de ganar", Pastor ha incidido en que por ello en Euskadi también "el voto útil es al PSOE".

De este modo, ha enmarcado en el contexto de las elecciones del 10-N, "las soflamas" de este domingo en el Alderdi Eguna del PNV, aunque ha subrayado que "tras los fuegos de artificio debe imperar la responsabilidad y el sentido de país".

Según ha incidido, en las últimas semanas el candidato socialista Pedro Sánchez "nunca ha pensado en Cs" de cara a posibles acuerdos, sino que ha pedido a la formación naranja y al PP "un ejercicio de responsabilidad con una abstención técnica". "Nuestra intención es conformar un gobierno de progreso y eso se hace con partidos de izquierdas", ha añadido.

Asimismo, y tras considerar que Unidas Podemos y Más País tienen "similitudes muy claras", ha advertido de que "probablemente Íñigo Errejón esté algo más pegado al terreno y sea más sensato". "Ha marcado una diferencia y trasladado una imagen más posibilista y facilitadora de un acuerdo de progreso", ha valorado.

Por otro lado, ha advertido de que las encuestas reflejan que el PP está "recuperando voto" y se encuentran en un escenario en el que la "posible abstención por la izquierda pudiera dar la posibilidad de un gobierno de PP, Cs y Vox". "A mí se me ponen los pelos de punta por lo que, con cabreo y si quieren tapándose la nariz, pero el voto es muy importante", ha resaltado.

PRESUPUESTOS VASCOS

Respecto a las negociaciones de cara a la aprobación de los Presupuestos vascos de 2020, Pastor ha destacado que parece que Elkarrekin Podemos ha dejado "una puerta abierta" a la negociación y "realmente quieren convertirse en un partido útil".

"El período de tiempo que se avecina no es el mejor --para acordar-- porque todos están en clave electoral, pero por parte de los socialistas no va a quedar. Buscamos acuerdos de país y no vamos a vetar a nadie", ha defendido.

Por último, ha reconocido que "si no hay acuerdo" presupuestario es "posible que se produzca un adelanto electoral". "Eso le corresponde al lehendakari. Ya hubo un amago hace unos meses, pero nosotros creemos que se puede agotar la legislatura... En todo caso serían en 2020 por lo que el adelanto sería de meses, nada más", ha finalizado.