El PSOE pide a Unidas Podemos que responda si acepta la "oferta" de puestos intermedios en el Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha reclamado este miércoles a Unidas Podemos que responda si acepta la "oferta" de puestos intermedios en el Gobierno que, según ha asegurado ante los periodistas, le hizo Pedro Sánchez a Pablo Iglesias el pasado lunes en la reunión secreta que mantuvieron en la Moncloa y que avanzó el martes el diario.es.

"El presidente en funciones ha hecho oferta de algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son en el Consejo de Ministros", ha revelado Calvo ante los periodistas. Para añadir: "Estamos esperando una respuesta de Unidas Podemos y que avance en la oferta que le ha sido formulada por el presidente".

Calvo también ha respondido a Pablo Iglesias, quien ha señalado en varias ocasiones que Pedro Sánchez no ha planteado ningún veto personal en las conversaciones mantenidas hasta ahora. "La oferta ha sido a Unidas Podemos", ha señalado Calvo, para añadir: "El presidente no determinará las personas que puedan estar en nombre de Unidas Podemos".

Este mismo lunes, Iglesias sostenía que espera que Sánchez no le haya "mentido" en este sentido. Una idea que este mismo miércoles repetía el secretario de Acción de Gobierno de Podemos y diputado Pablo Echenique: "Creo que no nos está mintiendo y no va a traicionar la confianza de tanta gente".

En Unidas Podemos creen además que el problema no está en las personas, sino en las medidas programáticas que plantea el grupo confederal y que pasan por elevar el SMI a 1.200 euros, intervenir el mercado del alquiler o bajar el precio de la luz.

"Hay una clave para que las negociaciones salgan bien y pueda haber un Gobierno de progreso", ha dicho Echenique en declaraciones a La Sexta. "No negociar a través de los medios", ha añadido. "Hay que ser discretos y hablar mucho con la otra parte para llegar a puntos intermedios", ha declarado.

"El tema de los equipos va al final", ha apuntado Echenique. "Estamos preparados para considerar todas las posiciones y la nuestra es muy clara", ha explicado. "Pero pensamos que va al final y que es un pack", ha zanjado.