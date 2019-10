PSOE exige "corresponsabilidad" a Casado y no romperá pactos con independentistas en las instituciones catalanas

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, que actúe con un poco de "corresponsabilidad" con el Ejecutivo ante la situación que se vive en Cataluña recordándole que lo que hay que hacer ahora es afrontar las consecuencias de una sentencia sobre unos hechos que tuvieron lugar mientras gobernaba Mariano Rajoy y "algo tendrá que ver con cómo se gestionó aquello".

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ferraz tras la entrevista que Casado ha mantenido en Moncloa con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En esta comparecencia, Ábalos ha dejado claro que su partido no va a romper los pactos que tiene con los independentistas en 40 ayuntamientos catalanes y la Diputación de Barcelona tras la petición que ha realizado el PP.

El también ministro de Fomento en funciones, ha pedido tanto al PP como a Ciudadanos que no utilicen lo que sucede en Cataluña para tratar de "excusarse frente a la presión que puedan recibir para lanzar mensajes electoralistas o destinados a tranquilizar a sus propias filas". "Esto está por encima, ahora no toca poner en cuestión la fortaleza del Estado de Derecho", ha aseverado, emplazando a ambos partidos a no "dejarse llevar por la ultraderecha".

El ministro ha exigido especialmente a quienes se denominan constitucionalistas que se pongan de lado del Gobierno, que, según ha garantizado "va a estar a la altura de las circunstancias" y "no dudará en actuar de forma firme, contundente proporcionada y serena para garantizar la convivencia en Cataluña".

Preguntado expresamente sobre las declaraciones realizadas por Casado tras su reunión con el presidente del Gobierno, Ábalos las ha contrastado con las que él mismo realizó cuando, estando en la oposición, Sánchez se entrevistó con Rajoy tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

LEALTAD ES NO CREAR PROBLEMAS

"La unidad hay que practicarla; la lealtad es no crear problemas", ha enfatizado, subrayando que entonces el PSOE "salió a defender y a alinearse con Gobierno" pese a las "enormes diferencias" que mantenía con él y que no lo hizo por defender al Ejecutivo del PP sino por "defender a España y al Estado de Derecho".

"Le pediría un poquito más de corresponsabilidad porque hoy estamos gestionando la sentencia sobre hechos que se produjeron en aquel momento", ha remachado, recordando a Casado que lo juzgado por el Supremo sucedió bajo el mandato de Rajoy y que "las recetas" del PP no se han demostrado útiles para frenar al independentismo, sino al contrario.

Ante la petición del PP de que el PSC rompa sus acuerdos institucionales con fuerzas independentistas, como el que mantiene en la Diputación de Barcelona, Ábalos a argumentado que gracias a pactos como ese se ha "frenado la fuerza de independentismo".

"No hay que romper acuerdos, nos tienen que ayudar", ha sentenciado, remarcando que no hay que "perturbar la convivencia animando bandos para la confrontación".

"Y gracias a los no acuerdos hemos impedido la fuerza del independentismo", ha abundado, incidiendo en que las discrepancias del PSOE con Podemos sobre la cuestión catalana que, desde su punto de vista ahora son evidentes dada la posición de En Comú, es uno de los motivos por los que se han tenido que repetir las elecciones.

DESDEÑA LA PETICIÓN DE VOX

Por último, Ábalos ha aprovechado para descalificar la petición de Vox de que se convoque a la Diputación Permanente del Congreso para declarar el estado de excepción en Cataluña. La ha desdeñado tanto por el fondo como por la forma de plantearla.

"Es una ocurrencia, estamos en ver quién la dice más gorda", ha denunciado, explicando que Vox ha demostrado no conocer "el derecho parlamentario" ni el "derecho constitucional" con esta iniciativa. "Qué pena defender la Constitución y al mismo tiempo no saber de qué va", ha lamentado.