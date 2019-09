Pedro Sánchez rechaza las condiciones de Albert Rivera y le reclama su "abstención técnica"

Pedro Sánchez rechaza el planteamiento que Albert Rivera ha realizado a través de los medios de comunicación 24 horas antes de reunirse con el jefe del Estado: una abstención de Ciudadanos y PP a cambio de condiciones económicas, el 155 y un cambio de Gobierno en Navarra. El presidente en funciones ha reclamado la "abstención técnica" de ambos partidos y ha negado los condicionantes que plantea Rivera. "No hay ningún obstáculo real", ha expresado el líder del PSOE.

En declaraciones a los periodistas en su visita a las zonas afectadas por la gota fría, Sánchez ha insistido en que PP y Ciudadanos faciliten su investidura 'gratis', es decir, a través de una "abstención técnica" para que el Ejecutivo "no dependa de fuerzas independentistas". Sánchez ha recalcado que su intención es poner en marcha un "Gobierno progresista con una hoja de ruta progresista".

Para Moncloa, "no hay razones objetivas" para asumir las condiciones que ha puesto Rivera para votar en blanco. "En Navarra hay un Gobierno que defiende la Constitución, en Catalunya también el Gobierno de España vela por el cumplimiento de la Constitución y queremos bajar los impuestos a la clase media", afirman fuentes de Moncloa: "No hay ninguna de las tres razones que impida la abstención".

Rivera planteará a Pablo Casado una abstención de ambas formaciones si Sánchez se compromete a recuperar "Navarra para el Constitucionalismo" de manera que María Chivite pierda la presidencia de la comunidad foral que logró gracias a un acuerdo de izquierdas y la abstención de Bildu; a aplicar en Catalunya el artículo 155 si Torra "llama al desacato" tras la sentencia del procés; y que abandone sus "politicas económicas suicidas".

En la presidencia del Gobierno consideran que "no hay ninguna de las tres razones" que expone el líder de Ciudadanos "que impida la abstención". "No hay pacto con Bildu ni lo habrá. El 155 se aplicaría si la situación constitucional lo requiere, como ya se hizo", señalan fuentes oficiales, que aseguran, además, que el Ejecutivo socialista "no subirá la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras".

El PSOE insiste en pedir la "abstención técnica" a PP y Ciudadanos y así lo ha hecho el presidente en funciones horas antes de que Rivera expusiera su propuesta y también después. "Todos los actores políticos deben asumir su responsabilidad", ha reiterado en Níjar, donde ha atendido a los medios de comunicación que seguían su visita a las zonas afectadas por la gota fría.

Sánchez ha insistido también en trasladar la responsabilidad a Unidas Podemos, a quien ha reclamado que pase de la abstención de la investidura fallida de julio al "sí" en una hipotética investidura esta semana: "Le pido que valore si por tercera vez va a decir no a la investidura de un gobierno progresista liderado por el PSOE o si se compromete con el país, con esta legislatura progresista y podemos tener un gobierno progresista que evite las elecciones del 10 de noviembre".