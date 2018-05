Pedro Sánchez plantea obligar por ley a los altos cargos a acatar la Constitución en su nombramiento

Pedro Sánchez quiere regular el nombramiento de los altos cargos para obligarles por ley a acatar la Constitución en su toma de posesión. La iniciativa legislativa que se plantea en el PSOE busca evitar el debate de si el nuevo Govern prometerá la Constitución en su toma oficial de posesión.

"Creo que debe ser obligatorio por ley acatar la Constitución y respetar al jefe del Estado y la monarquía", ha expresado el líder socialista en una entrevista en Espejo Público (Antena 3). Es una de las reformas legislativas que están pensando los socialistas ante los escenarios que se van abriendo en Catalunya. Este miércoles Sánchez anunció que está trabajando en una modificación del Código Penal para "adecuar" el delito de rebelión a la "España del siglo XXI".

"Vamos a presentar una iniciativa legislativa para regular y concretar los nombramientos de altos cargos y cargos electos, para que se proteja la lealtad constitucional en los actos de posesión", ha expresado Sánchez, que sostiene que las "manifestaciones políticas hay que dejarlas para otros momentos" y que "en el momento de tomar posesión del cargo hay que acatar la Constitución".

Al líder socialista le "da igual" que sea el Gobierno o el PSOE el que lleve la iniciativa e incluso ha visto bien presentarla "conjuntamente". En cuanto a la fórmula, ha explicado que puede tratarse de un cambio en la ley electoral (LOREG) o con una norma "ad hoc".

Para Sánchez está claro que Carles Puigdemont y el anterior gobierno catalán incurrieron en ese delito, aunque admite que al llevar aparejada necesariamente la violencia no está bien tipificado, según dijo, por estar pensado para golpes militares. "Creo que lógicamente lo es", ha dicho el secretario general del PSOE sobre si fue rebelión lo que ocurrió en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre con la aprobación de las leyes de desconexión.

El líder socialista ha criticado la decisión de la justicia de Bélgica de no extraditar a los exconsellers que se encuentran allí por un defecto de forma en la orden emitida por el Tribunal Supremo: "Se está demostrando la falta de cooperación judicial europea. No me ha gustado lo que ha hecho el Poder Judicial belga".

Sánchez ha defendido su acuerdo con Mariano Rajoy para "reforzar" la respuesta del "estado social y democrático de derecho" al desafío independentista y que puede pasar por un endurecimiento del 155 llegado el caso.

En cuanto a la posible ampliación de esa alianza a otros aspectos, Sánchez ha confirmado que los socialistas buscarán pactar la renovación del Banco de España y del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno.