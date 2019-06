Pedro Sánchez culpa del riesgo de una repetición electoral a los que están en el 'no' a su investidura

Apenas cuatro días antes de su cita con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar una fecha para la investidura, Pedro Sánchez no se mueve: insiste en que su propuesta es un "Gobierno de cooperación" con Unidas Podemos y reitera que PP y Ciudadanos deberían abstenerse para que "se forme un Gobierno en julio y España no se pare". El presidente en funciones responsabiliza a las formaciones que se mantienen en el 'no' a su candidatura de la repetición electoral consecuente de que no obtenga mayoría suficiente en la investidura.

"En aquellos que están planteando el 'no' a mi investidura está en su cabeza el planteamiento de un adelanto electoral porque no hay alternativa", ha afirmado Sánchez en la rueda de prensa con motivo del G20 en Osaka (Japón). "Si no hay alternativa y votan que no, ¿qué les están diciendo a la sociedad española? ¿Cuál es la solución? ¿Que no hay Gobierno? "Eso es lo que tiene que pensar aquella formación política que esté planteando el 'no', se llame PP, se llame Ciudadanos, o Unidas Podemos", ha zanjado Sánchez.

"España necesita estabilidad, no elecciones cada cuatro meses", ha expresado Sánchez, que se descarga la responsabilidad de un posible fracaso en las demás formaciones con el argumento de que "no hay alternativa" a un Gobierno del PSOE. A pesar de que Pablo Iglesias ya le ha trasladado su rechazo a la oferta de un "Gobierno de cooperación" que se limite al plano programático, parlamentario y su entrada en niveles secundarios de la Administración, Sánchez ha insistido en esa oferta.

"Un Gobierno de cooperación es lo que necesita España. Un Gobierno donde Unidas Podemos y el PSOE se puedan entender en políticas sectoriales, medidas para la clase media y trabajadora", ha explicado Sánchez, que ha insistido en la necesidad de que se forme Gobierno en julio, aunque no ha desvelado qué fecha tiene previsto plantear para la votación. Aunque ha insistido en que va a "trabajar" por que las cuentas le cuadren, en Moncloa no tienen previsto mover ficha por ahora.

También ha aprovechado para responder a Albert Rivera, quien ha retado a los críticos a formar un partido si quieren que Sánchez "campe a sus anchas": "No se necesita formar nuevo partido, se necesita de nuevo volver a la responsabilidad de todos para facilitar la gobernabilidad de nuestro país". El presidente en funciones ha recordado que PP y Ciudadanos plantearon los comicios del 28A como una "suerte de plebiscito" y que el PSOE "dobla en escaños" a la segunda fuerza.

En respuesta a los periodistas, Sánchez ha rechazado hacerle una oferta a Rivera para un "Gobierno de cooperación" como le ha hecho a Iglesias: "Siempre he dicho que este es un Gobierno que quiere gobernar desde la izquierda con políticas progresistas para la mayoría de la sociedad española, sobre todo para aquellos que tienen más problemas, para la clase media y trabajadora". Ahora bien, ha dejado claro que su intención una vez logre gobernar es "tratar de entenderme con todos los partidos dentro de la Constitución". Sánchez ha ofrecido varios pactos de Estado a las formaciones de su derecha.

Sánchez ha reiterado la necesidad de que España tenga un Gobierno cuanto antes, para lo que ha reclamado el apoyo a Unidas Podemos y la abstención a PP y Ciudadanos: "Me gustaría pedir a toda las fuerzas parlamentarias una reflexión. España no se puede parar. España necesita un Gobierno en el mes de julio, no en agosto, no en septiembre, no en octubre –ha dicho en referencia a una posible investidura fallida–. Aquellos que bloquean al PSOE no están bloqueando ni a mi persona ni al PSOE, están bloqueando a la mayoría expresada en las urnas".

Preguntado por las imágenes en las que se ve a Donald Trump indicándole que se sentara en el marco del encuentro del G20, Sánchez le ha quitado importancia: "Es todo lo contrario -ha señalado sobre quienes han calificado el momento de "incidente-. Tengo que agradecer a Trump que lo que comentó es que le gustaba nuestro país y de manera sucinta vino a decir que al ser un gran país dirigirlo es un honor. Yo le agradezco las palabras".

Sánchez viaja este sábado a Bruselas, donde participará en un Consejo Europeo extraordinario el domingo y el lunes para negociar el reparto de los altos cargos de la UE. El presidente en funciones ha asegurado que "lo más importante" es que haya "un cambio político al frente de la Comisión Europea", que lleva en manos del PP más de catorce años. Sánchez ha asegurado que ese cambio será el que defienda como responsable de la negociación por parte de los socialdemócratas y que aspira a que España tenga "una de las mejores carteras".