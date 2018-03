Podemos advierte de la "decadencia" de CC y cree que "se acaba un ciclo" en Canarias

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha incidido este martes en la "decadencia" de CC pese a sus esfuerzos en "disimular" la realidad, cuando Canarias encabeza varios de los peores datos del país en paro, pobreza o dependencia y mientras la economía crece y "con récord" en la llegada de turistas.

En el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', Santana se ha preguntado "de qué han servido" los tres años de Gobierno de Clavijo cuando solo se ha impulsado la Ley del Suelo, que permite construir "más y con más facilidad y poniendo en riesgo los espacios naturales", pronosticando que "se acaba un ciclo".

Ha comentado que el Ejecutivo aprobó esa ley antes que la de servicios sociales e "incumple" muchas otras, también las cláusulas sociales de los contratos públicos, como ha ocurrido con las empresas Miguel Ángel Ramírez. "El Gobierno ha mirado para otro lado", ha indicado.

Santana ha lamentado que muchas de las propuestas de su formación no hayan sido impulsadas durante esta Legislatura, entre ellas, la renta social garantizada, que ya se ha puesto en marcha en Castilla La Mancha, por ejemplo, lo mismo que la ecotasa turística o la subida de salarios según convenio.

Ha criticado la "incapacidad manifiesta" del Ejecutivo para afrontar el problema de las microalgas y los vertidos incontrolados --con expediente abierto por la UE--, remarcando que su apuesta por el gas "hipoteca" el futuro de las islas y su discurso por las renovables es "una pura acción de marketing".

En cuanto a la educación, ha advertido del incumplimiento de la ley canaria porque no se llega al 5% del PIB de inversión y no hay política educativa de cero a tres años, mientras que en el caso de las universidades, hay profesores cobrando "600 euros al mes" y como autónomos.

Santana ha señalado que las listas de espera y el colapso de Urgencias continúan pese al "lavado de imagen" del Gobierno con el compromiso por la sanidad, y ha pedido la mejora de Atención Primaria, la "actualización" del mapa sanitario y el fin a la interinidad en el Servicio Canario de Salud.

Ha advertido del "desprecio" del Gobierno por lo público por su orientación "conservadora y neoliberal", y sobre RTVC, ha criticado que "les importa un carajo" la calidad de los informativos, "solo quieren su control".

CC Y PP PROTAGONIZAN LA CORRUPCIÓN

En el caso de la cultura, ha denunciado que la han dejado en manos de los cabildos por su visión "insularista" de las islas, algo que ha entroncado con el sistema electoral, cuya reforma se "dilata" en el tiempo.

"Nos hemos cansado de esperar", ha agregado, tildando de "irónico" que por falta de acuerdo con CC se tenga que aprobar en las Cortes a través de la reforma del Estatuto.

Santana ha dicho también que la corrupción es uno de los grandes problemas de las instituciones canarias, con un 88% de los casos protagonizados por CC y PP, "con dudas" en el caso concreto del presidente en torno al 'caso Grúas'. "No se haga el loco", ha apuntado.

Ha señalado que los gobiernos de CC son "el gran mal" que le ha tocado sufrir al pueblo canario, con "tejemanejes" constantes y apoyándose históricamente en PP o PSOE. "Es el peor presidente de la historia de Canarias", ha subrayado.

LA VOZ DEL PUEBLO

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido a la portavoz de Podemos que no se arrogue la representación del pueblo: "Usted no es la voz del pueblo". "Usted no es la voz del pueblo, ni nosotros. Aquí yo soy la voz del Gobierno de Canarias y, como mucho, la de los votantes de CC. No se arrogue la representación de sectores porque no les hace ningún favor y queda bastante soberbio", apuntó durante su réplica.

Para Clavijo, Santana y su grupo permiten que "las ganas que tienen, según sus palabras, de acabar con nosotros les nublen". "Pero nosotros somos muy respetuosos con los procesos electorales, ustedes parece que no. Y le digo: hemos ganado en 6 de las 7 islas y usted no ha ganado en ninguna", le espetó.

El presidente canario le afeó que hable de pobreza y no de "infrafinanciación" de las islas. Sobre la sanidad, defendió que en el "peor momento de la crisis" Canarias "no cerró ni un solo hospital". "¿Cuántas comunidades tuvieron que cerrar o privatizar hospitales? Muchas. Canarias hizo un esfuerzo encomiable", dijo.

En el cierre del Debate, el presidente ha ironizado sobre la renta básica que propone Podemos --que ha cifrado en 104 euros al mes-- insistiendo en que "la solución" contra la pobreza pasa por crear "empleo de calidad".

Además, ha mostrado su compromiso por recoger algunas sugerencias de Podemos para mejorar la gobernabilidad en las islas y le ha reclamado "apoyo" para sacar adelante algunos asuntos estratégicos como el REF, el Estatuto de Autonomía o un nuevo modelo de financiación autonómica.