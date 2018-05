Pablo Iglesias propondrá a Ciudadanos y PSOE una moción para ir a elecciones si fracasa la de Pedro Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado este martes que su grupo parlamentario está dispuesto a promover una moción de censura contra Mariano Rajoy si fracasa la de Pedro Sánchez, que se vota este viernes, con un candidato independiente y con el único objetivo de ir a unas elecciones lo antes posible.

La idea ya la dejó caer el lunes la portavoz parlamentaria, Irene Montero, y el propio Iglesias. El líder de Unidos Podemos, preguntado si prestaría a Ciudadanos los diputados que necesita para alcanzar el mínimo que exige la Constitución para presentar una moción de censura, ha recordado que su grupo parlamentario tiene 67 miembros y que no necesita ningún apoyo de otros para impulsar la iniciativa.

Iglesias ha asegurado en los pasillos del Congreso que hablaría con Ciudadanos y con el PSOE para consensuar los aspectos de la moción. "Si Pedro Sánchez fracasa el viernes hay que trabajar para echar al PP y que haya elecciones lo antes posible", ha señalado. "No necesitamos prestar diputados. Ciudadanos no puede presentarla y nosotros sí. Dialogaremos con ellos y veremos el resultado", ha seguido. Para concluir: "Estoy convencido de que antes que siga el PP el PSOE también preferirá elecciones".

Breve conversación con Pedro Sánchez

Iglesias se ha descartado, a preguntas de los periodistas, como candidato en esa futurible moción de censura. Y ha pedido que ese debate se abra solo en caso de que Sánchez no logre los votos necesarios: "No tengo el más mínimo interés en ocupar esa posición, que ya ocupé. Pero eso habrá que verlo a partir del viernes".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, tras señalar que la opción de prestar diputados a Ciudadanos para que sean ellos los que registren una moción de censura encaminada a ese adelanto electoral no tiene sentido cuando su grupo de Unidos Podemos tiene los suficientes para impulsarla.

Iglesias ha señalado que habló el lunes por la noche con Sánchez, una "breve" conversación en la que el líder socialista no avanzó al de Podemos casi nada sobre sus intenciones.

"Me contó que iba a llamar al resto", ha apuntado. Pero "no me preguntó cuando queríamos que hubiera elecciones", ya que el PSOE ha señalado en las últimas horas que está dispuesto a consensuar la convocatoria de los comicios generales pero siempre después de que Sánchez sea investido presidente.

Iglesias ha reiterado también que Unidos Podemos quiere "un Gobierno progresista con el máximo respaldo parlamentario, no solo con 84 diputados", en referencia al grupo parlamentario socialista. "El PSOE debería buscar apoyos para construir un Gobierno estable para un proyecto social y un escenario de diálogo para resolver la cuestión territorial. Eso daría los 176 diputados [necesarios para ganar la moción] y al menos 156 [para gobernar], que son más de los que tiene el PP ahora", ha concluido.