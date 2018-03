Podemos invita a quien defiende la prisión permanente revisable a que pida un referéndum si quiere saber la opinión de los españoles

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha admitido este martes que vería bien que quienes defienden la prisión permanente revisable pidan al Gobierno que convoque un referéndum para que los españoles se pronuncien sobre la prisión permanente revisable, igual que defiende que se consulte a los ciudadanos en otros muchos temas. No obstante, ella ha insistido en que "sobre este asunto", su formación política no lo haría.

Montero se ha pronunciado así en el Congreso después de que el lunes el padre de Diana Quer, tras reunirse con los portavoces de Unidos Podemos, les pidió que consultaran a sus bases si apoyan la derogación de la prisión permanente revisable, que han planteado algunos partidos. "Quienes deseen conocer la opinión de los españoles no deben pedir consultas a los partidos, sino al gobierno", ha insistido.

Parte del trabajo de portavoz es aclarar cuando toca. Ni proponemos ni sugerimos un referéndum sobre la PPR: medida no eficaz ni compatible con los DDHH. Lo que hoy he dicho es que quienes deseen saber la opinión de los españoles no pidan consultas a partidos sino al Gobierno