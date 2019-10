Puigdemont comparece ante las autoridades belgas en respuesta a la orden de detención del Supremo

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont comparece a esta hora de la mañana ante las autoridades belgas en Bruselas acompañado de sus abogados en respuesta a la orden europea de detención y entrega cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado lunes, han informado a eldiario.es fuentes del caso. En estos momentos se encuentra en dependencias de la Fiscalía de Bruselas a la espera de que la Justicia decida sobre su situación, es decir, si queda o no en libertad mientras se resuelve la orden.

El expresident aseguró este martes en Bruselas que ya preveía que se fuera a reactivar la euroorden después de la sentencia del procés. Sin embargo, aseguró que la Justicia española tendría que explicar por qué ahora solicita la extradición por un delito distinto al de las anteriores ocasiones cuando "los hechos son los mismos".

Puigdemont insistió que está "a disposición" de la Justicia belga, donde hay "una auténtica separación de poderes". El expresident señaló que durante años el Estado ha hablado de "una falsa acusación de violencia" de la que se ha servido para "violar los derechos políticos de muchas personas".

Reactivada la orden por sedición y malversación

El juez Pablo Llarena pidió el lunes que se reactivase la orden europea de detención por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos y considera que la sentencia del procés es un "elemento de refuerzo" de la responsabilidad del expresident en el 1-O. El magistrado accedió a la petición de la Fiscalía, que consideró que la aclaración de hechos que hace la sentencia acaba con las dudas en el plano internacional.

El auto de Llarena recordaba que si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención, las condenas pronunciadas contra los encausados por el 1-O no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión.

Según expone el juez en su escrito, la sentencia parte de los hechos que el auto de procesamiento imputaba a todos los procesados, lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras y el procesado en rebeldía Carles Puigdemont, de lo que puede concluirse -más allá de lo que resulte en su día del juicio oral que llegue a celebrarse- que los indicios racionales de criminalidad que apuntaba la instrucción y que se reflejaron en el auto de procesamiento, no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado. El juez Llarena obvia que el auto con el que concluyó su instrucción señalaba a los condenados como presuntos responsables de un delito de rebelión.