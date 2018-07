"Querido Alfonso": Felipe González exhibe sus papeles en Internet

En 1991 Felipe González tuvo que escribir su carta más difícil. En ella deslizaba los motivos a su amigo y compañero Alfonso Guerra que debía dimitir debido al escándalo de corrupción tráfico de influencias que afectaba a su hermano. El texto manuscrito forma parte de una colección de documentos personales de la trayectoria política y la vida del expresidente del Gobierno de cerca de 4.000 páginas (además de fotografías) que se hacen públicas por primera vez en Internet a través del archivo que se ha abierto a las doce del mediodía. Antes la fundación había permitido a El País adelantar parte del material.

"Por primera vez desde que trabajamos juntos me asalta la duda sobre si 'quieres'(...) seguir o no en el gobierno. Siempre he estado convencido de que no lo deseabas y, por tanto, que tu continuidad se debía en gran parte a mi insistencia. Ahora que pienso que tal vez es políticamente oportuno, se atraviesa en mi mente esta duda personal. (...) Me gustaría despejar esta duda y saber si tu proyecto personal –como creo del mío- no está precisamente relacionado con el ejercicio del poder".

González describe su cansancio y la necesidad de reformar el ejecutivo en su tercera legislatura. De hecho, entre estos papeles se encuentra el escrito en el que diseñó el nuevo Consejo de Ministros del que se rodearía, en el mismo mes de enero en el que pidió la renuncia del vicepresidente por carta. Aquí aparecen los nombres de Narcís Serra (quien lo sustituyó) y Francisco Fernández Ordóñez y Carlos Solchaga como otros posibles candidatos e incluso la posibilidad de no cubrir el puesto.

También dentro del género epistolar se pueden leer las palabras que el socialista dirige a Fidel Castro en 1992 y que había redactado dos años antes, a punto de la caída del Muro de Berlín y que no llegó a enviarle. En estas líneas expresa su profunda preocupación por los nacionalismos. " Pero lo que hoy está en peligro no es la vuelta al comunismo, cuya recuperación me parece imposible, aunque haya experiencias en frente, sino más bien los valores de la Ilustración. Y esto es más preocupante”. ¿Por qué?, se pregunta. Porque estos valores “pusieron al hombre en el centro del universo” y permiten que los seres humanos “puedan elegir y puedan tolerarse en sus diferencias”.

Las notas sobre la visión de González acerca del terrorismo de ETA y el caso GAL, uno de los grandes escándalos que afectaron a sus Gobiernos, también se abren al público. Reflexiones como Asunto Txomin. No hay autopsia. / Cadáver ¿Qué hacer con él? / Argel. Vienen a sugerir que busquemos una fórmula para los acompañantes que no sea el envío a España. P. e. expulsión a otro país. / Pasados varios días: entrevista secreta.

En el archivo no está todo lo que fue. Como consecuencia de la Ley de Secretos Oficiales, no hay plazos para la desclasificación de documentos que aludan a materias reservadas durante su presidencia, que duró 14 años. El pasado marzo PSOE y PP se sumaron a la propuesta registrada en 2016 por el PNV para que los documentos secretos sean públicos a los 25 años con otra prórroga única de 10. Por lo que esta parte del pasado de González aún depende de la resolución del Congreso de los Diputados.

Los papeles de González han sido recopilados por su hija María. “Quería que se supiera lo que pasó”, cuenta, “no lo que dicen que pasó. Se lo debían a mi generación”. La Fundación especifica que se trata de un avance ya que existen más de un millón de documentos.