Sáenz de Buruaga, candidata del PP en Cantabria tras la renuncia de Beitia

La líder del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, será la candidata a la Presidencia regional, tras la renuncia de la campeona olímpica Ruth Beitia, "por expreso deseo" del presidente del partido, Pablo Casado.

Sáenz de Buruaga ha comunicado esta tarde al Comité Ejecutivo Regional del PP que será la cabeza de lista para las elecciones autonómicas, y que Pablo Casado le ha dado "plena autonomía" para elaborar las listas electorales.

"El presidente Casado no me ha pedido nada, solo me ha pedido que presente una lista para ganar y para gobernar. La que yo quiera, pero una lista ganadora. No hay condiciones", ha dicho la candidata, que ha agregado que su voluntad es "presentar a los mejores" para ganar y "articular gobiernos" en beneficio de los ciudadanos de Cantabria.

Buruaga ha manifestado su "respeto total y absoluto" hacia la decisión de Ruth Beitia de no ser candidata y de abandonar la política y ha subrayado que "el proyecto del PP es lo más importante".

