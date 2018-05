Santamaría recuerda su escrache tras la petición de intimidad de Iglesias: "¿Nuestros hijos y madres son de peor condición?"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aludido este lunes el escrache que sufrió frente a su domicilio en abril de 2013 después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya defendido la compra de un chalé en Galapagar porque quiere intimidad para sus hijos."Pero yo solo le haría una pregunta, si él reivindica el derecho a la intimidad de su familia, que pasa, ¿qué nuestros hijos y nuestras madres son de peor condición que la suya?", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría en la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid, al ser preguntada por el chalé que se han comprado en ese pueblo de la sierra madrileña Pablo Iglesias y su pareja, Irene Montero, que está embarazada de mellizos.

Sáenz de Santamaría ha dicho que no iba a entrar en la compra de ese chalé ni en la consulta que van a hacer a las bases de Podemos para que decidan si deben continuar o no en sus cargos, ya que, según ha recalcado, al "único que le altera su propia doctrina sobre estos asuntos es al señor Pablo Iglesias".

Iglesias y la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero han convocado una consulta a las bases para que decidan si deben seguir en sus puestos o dimitir y renunciar a sus actas de diputados tras la polémica por la compra de un chalé en Galapagar. Los dos dirigentes, que van a ser padres de mellizos, justificaron esta compra en la necesidad de preservar la intimidad de su familia.

El 5 de abril de 2013, un numeroso grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se congregaron frente al domicilio particular de Sáenz de Santamaría, para pedirle que apoyase la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH sobre dación en pago. La entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sancionó con multas a participantes y promotores por tratarse de una concentración de más de veinte personas no convocada. Más tarde, el juez archivó la causa contra los 27 imputados por no encontrar delito ni falta.

"La gente de la ejecutiva está conmocionada por el nivel de acoso y persecución que sufre la familia de Iglesias y Montero. Estamos preocupados por su seguridad, porque hay fascistas violentos en las proximidades de su casa al calor de las informaciones de las cloacas", ha insistido este lunes Echenique en la presentación de los tecnicismos de la consulta sobre la continuidad de los líderes de Podemos. Este domingo, las juventudes de VOX colocaron una pancarta en su casa tras conocerse por algunos medios y redes sociales su dirección.