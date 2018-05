Torrent insiste que ERC no desfallecerá hasta que los políticos presos sean libres

En un acto de apoyo a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, Torrent ha afirmado: "No pararemos ni un segundo, no nos moveremos ni un milímetro, no desfalleceremos ni un momento hasta que vuelvan y hasta que sean libres", en referencia a los presos y dirigentes en el extranjero.

Ha explicado que Rovira le propuso asumir la Presidencia del Parlament y que él aceptó porque ella "lo había dado todo" por Cataluña, y ha destacado la fortaleza, tenacidad y determinación de la secretaria general de ERC que, según ha dicho, aportó elementos de liderazgo femenino a la política.