La UE, sobre los ataques de Borrell a los jueces belgas: "Nosotros respetamos la independencia judicial"

"No comentamos casos individuales", dicen en Bruselas 24 horas después de que el jefe de la diplomacia europea y vicepresidente del Ejecutivo comunitario se explayara sobre las autoridades judiciales belgas.

Borrell ha participado en una rueda de prensa este lunes en Madrid junto con el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan. Y en esa rueda de prensa ha dicho lo siguiente sobre el funcionamiento de la euroorden: "Hay cosas que no son de hoy: en Bélgica, las autoridades judiciales de Flandes no han tenido a bien hacer caso a una orden europea de una conocida etarra [Natividad Jáuregui] a la que se reclaman delitos de sangre y que sigue estando en Bélgica tranquilamente porque los jueces no han considerado oportuno que esa persona sea juzgada en España. Si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas".

Borrell ha hecho estas declaraciones en Madrid poco después de que en Bruselas se celebrara la vista sobre las órdenes de detención y extradición de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que han terminado con que la justicia belga aplaza la vista de la euroorden de Puigdemont al 3 de febrero, a la espera de la sentencia europea sobre la inmunidad.

Precisamente ante ese juez belga y la Comisión Europea, los tres líderes independentistas han hecho llegar las declaraciones de Borrell. "Las manifestaciones del señor Borrell se han puesto en conocimiento de la Cámara del Consejo, porque es de ellos de quienes se está dudando, para que se tengan en consideración a efectos de presunción de inocencia y de la falta absoluta de garantías que tendríamos en caso de ser entregados a una justicia más dócil a los deseos del señor Borrell", dice el comunicado firmado por Puigdemont, Comín y Puig.

Press release on the statement by the EU High Representative, @JosepBorrellF, against MEPs and the Belgian judicial system. @EU_Commission@vonderleyen

(Catalan, Spanish and English) pic.twitter.com/4QHwbe8nMZ — Carles Puigdemont (@KRLS) December 17, 2019

"Igualmente", continúan, "hemos cursado una queja a la Comisión porque este tipo de manifestaciones atentan directamente contra la Directiva Comunitaria 2016/343 de Presunción de Inocencia".

"Esto es un asunto de las autoridades judiciales", ha respondido la Comisión Europea en Bruselas, "y nosotros respetamos su independencia. La euroorden es un procedimiento puramente judicial, en el que la Comisión Europea no desempeña ningún papel".

"No comentamos casos individuales", afirman, después de que uno de sus vicepresidentes comentara dos casos individuales: el de Carles Puigdemont y el de Natividad Jáuregui.

"La euroorden no es una relación entre gobiernos", dijo Borrell, "sino entre poderes judiciales, son los jueces de un país a un colega de otro país. Es un espacio jurídico europeo supranacional, que no se va a hacer de la noche a la mañana. No soy un especialista, pero sí, se puede mejorar la euroorden, a través de mecanismos que creen confianza mutua entre los poderes judiciales, que los jueces hablen más".