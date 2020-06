Unidas Podemos rectifica y anuncia que apoyará la investigación parlamentaria sobre los GAL

Unidas Podemos sí apoyará finalmente la creación de una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer las responsabilidades y vínculos con el GAL de los Gobiernos presididos por Felipe González solicitada por el PNV, EH Bildu, ERC, JxC, el BNG y la CUP. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha insistido en que las informaciones que sirven a los partidos firmantes para pedir la investigación no aportan "absolutamente nada nuevo que no se supiera ya".

Esa fue la justificación de Echenique esta misma semana para descartar que su grupo fuera a firmar la petición de investigación que ya habían anunciado algunos de los grupos que apoyan al Gobierno de coalición. "Vamos a estudiar con cuidado lo que se plantea porque hablamos de un informe de la CIA que no hemos tenido ocasión de estudiar a fondo, pero que, aparentemente no aporta nada nuevo", dijo en una rueda de prensa en el Congreso el pasado martes.

Ahora, sin embargo, el grupo confederal ha optado por apoyar la petición, después de que su negativa ha suscribirla les haya supuesto fuertes críticas tanto desde dentro de la organización como desde fuera.

Después de estudiar la Comisión de Investigación sobre el GAL y Felipe González que han presentado algunos partidos en el Congreso, en Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común hemos decidido votar a favor. En este hilo explico las claves del asunto 👇 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 19, 2020

Una de estas críticas ha llegado al propio Pablo Iglesias. La excandidata de Unidas Podemos en Euskadi, Pilar Zabala, llamó al secretario general de Podemos y hoy vicepresidente para reprocharle el posicionamiento del grupo por el que ella había dado el salto a la política institucional, aunque rápidamente pasó a un segundo plano y dejó pronto su escaño en el Parlamento de Vitoria. Zabala aseguró "no entender" la decisión de Unidas Podemos y aseguró que, de consumarse, dejaría el proyecto en el que se mantiene en segunda fila.

Echenique explica el viraje en un hilo en Twitter en el que señala que la publicación del informe de la CIA, desclasificado en 2011, tiene un objetivo político. El portavoz de Unidas Podemos cita al diario La Razón, donde la información fue publicada el 15 de junio. Un día antes, el 14, lo hizo el medio vasco Naiz.

El portavoz de Unidas Podemos sostiene que el objetivo del periódico de Planeta es "romper el gobierno de coalición" y que "la maniobra" toma vuelo únicamente por la proximidad de las elecciones vascas, previstas para el 12 de julio. "El nacionalismo decidió que a ellos también les venía bien el tema. Mejor hablar del GAL que de Zaldíbar o del ingreso mínimo vital, ¿verdad?", se pregunta Echenique, quien zanja: "no se estaría hablando de esto si no hubiera gobierno de coalición y elecciones vascas".

En cualquier caso, dice el portavoz, la posición en la Mesa del Congreso de sus tres representantes será la de apoyar la comisión. No pasará de ahí. El PSOE ya ha dicho que votará en contra y también el PP. Entre los dos partidos controlan la mayoría del órgano de Gobierno del Congreso.

La idea de la comisión fue propuesta por EH Bildu tras las informaciones sobre un documento desclasificado por la CIA, la agencia de inteligencia de EEUU, en el que aparece la afirmación de que González fue el responsable de la creación en los años 80 de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), un grupo violento amparado por el Estado y que debía acabar con ETA usando sus mismos métodos. El documento, no obstante, no está completo, tiene partes censuradas y no aclara de donde viene esa conclusión.