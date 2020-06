PNV, ERC, JxCat, BNG, CUP y Bildu piden que el Congreso investigue los "vínculos de los gobiernos de González con los GAL"

El PNV, ERC, Junts Per Catalunya, EH Bildu, CUP y el BNG han registrado en el Congreso una petición conjunta para que la Cámara abra una comisión de investigación "para esclarecer las responsabilidades y vínculos con los GAL de los gobiernos presididos por Felipe González". La idea fue propuesta por Bildu que ya pidió que el exlíder del PSOE comparezca en la Cámara baja después de conocerse que en un informe desclasificado por la CIA, la agencia de inteligencia de EEUU, aparece la afirmación de que González fue el responsable de la creación en los años 80 de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), un grupo violento amparado por el Estado y que debía acabar con ETA usando sus mismos métodos. El documento, no obstante, no está completo, tiene partes censuradas y no aclara de donde viene esa conclusión.

En su exposición de motivos, las seis formaciones que han estado apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez, recuerdan que la llamada 'X' de los Gal que el juez Baltasar Garzón investigó "nunca fue resuelta" pero ahora los informes desvelados por la CIA "aportan nuevos indicios para ponerle nombre y apellido".

"La agencia de inteligencia estadounidense asegura que Felipe González acordó la formación de un grupo de mercenarios, controlados por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas" de ETA, señalan en el escrito. Además, lamentan que después de haber sido investigados y juzgados estos hechos "solo una decena de personas fueron procesadas" y "los principales condenados apenas cumplieron unos meses de prisión pues la mayoría fueron indultados y las responsabilidades políticas nunca fueron asumidas". "La impunidad fue y es absoluta", sentencian, en alusión al exministro de Interior de aquella época, José Barrionuevo, y al exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Por todo ello creen que ha llegado la hora "de esclarecer la verdad".

Unidas Podemos se desmarca de la petición

Unidas Podemos se ha desmarcado de la propuesta. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que a estas alturas "todo el mundo sabe lo que pasó" en torno al expresidente del Gobierno y la llamada 'guerra sucia' contra ETA que llevó a cabo el grupo GAL. "Nuestra opinión sobre esa época oscura de la democracia es muy bien conocida", ha manifestado en una entrevista en TVE y ha sostenido que el informe de la CIA "no aporta nada" y está hecho "con recortes de prensa de medios" españoles.

"No vamos a dejar que nada nos distraiga de poner en marcha el escudo social y relanzando la economía social, y mucho más con cosas que son perfectamente conocidas", ha advertido el portavoz del grupo confederal.