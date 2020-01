Villacís asegura que "no se va a implantar" el veto parental ni en Madrid ni en Andalucía ni en Murcia

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este sábado que "no se va a implantar" el veto parental –llamado 'pin parental'– en la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia, tres autonomías donde Ciudadanos gobierna en coalición con el PP y sustentados por los votos de Vox, partido que cuenta con esta medida como una de sus principales exigencias a la hora de negociar los presupuestos en estos territorios.

Así lo ha señalado al ser preguntada por si su partido facilitaría la implantación de la iniciativa en alguna de estas comunidades. "Es una medida en la que nosotros no creemos", ha zanjado Villacís, quien es también miembro de la gestora que ha tomado las riendas el partido tras la salida de su expresidente Albert Rivera.

El pasado jueves Ciudadanos alcanzó un acuerdo con PP y Vox para desbloquear las cuentas autonómicas en la Región de Murcia que incluye este 'pin parental'. Al día siguiente el portavoz de Cs en la Asamblea regional, Juan José Molina, anunció que pedirán al Consejo de Murcia un informe de los servicios jurídicos para "aclarar" la legalidad del 'pin parental'.

Esta inclusión en el acuerdo generó este viernes reacciones en la Comunidad de Madrid, donde el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, mostró su rechazo a aplicar la medida en este territorio; postura que ha remarcado Villacís quien ha apuntado que desde la Consejería de Educación de Andalucía también se han opuesto a poner en marcha la propuesta de Vox.

"No va a ser implantado. Tenemos una consideración hacia lo que es nuestra sociedad a día de hoy, una concepción abiertamente liberal. Reconocemos toda la diversidad de la sociedad y eso implica también educar en valores que es lo que nosotros siempre hemos propuesto", ha expuesto la vicealcaldesa, quien ha puesto en valor que desde su formación consideran que "la educación es fundamental y también la educación en valores".

El PP defiende la medida frente al "adoctrinamiento"

Por otra parte, los populares se han mostrado más abiertos a la inclusión de este veto parental, como, por ejemplo, el alcalde de la capital –socio en coalición de Villacís–, José Luis Martínez-Almeida, quien calificó este viernes de "adecuada" y "acertada" cualquier medida que garantice que los "padres eduquen libremente a sus hijos". También se manifestó a favor del veto el secretario general del PP, Teodoro García Egea, frente al "adoctrinamiento" y el "modelo de confrontación" de la izquierda.

Por su parte, el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido que al 'pin parental' se le llame "veto parental" porque "no respeta la convivencia de los derechos de la infancia".

"Es un veto de algunos padres respecto a la educación pública y no hay respeto a los derechos que nos hacen a todos iguales. No respeta el mandato constitucional ni la convivencia de los derechos de la infancia, no respeta el currículum de las escuelas y atenta contra un derecho sustancial, que es el de la igualdad porque la educación es de los pocos instrumentos que nos hace iguales y nos forma como iguales", ha explicado Ábalos en la clausura el Comité Regional de los socialistas murcianos.

Según ha recalcado, el 'pin parental' "desprestigia y desacredita" a los profesores "restándoles autoridad, prestigio, capacidad y responsabilidad" ante los menores. "La escuela enseña a ser libres y no es la libertad de los padres, es la libertad de los hijos la que hay que asegurar", ha puntualizado.