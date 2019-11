La Junta Electoral desestima la reclamación de varios medios después de que Vox vetase el acceso a su sede el 10N

La Junta Electoral Central ha desestimado la reclamación de varios medios de comunicación ante la negativa de Vox de permitirles el acceso a su sede el 10N. Este órgano asegura que los "actos que las formaciones políticas suelen celebrar en sus sedes u otros espacios habilitados" tras la "publicación de los resultados provisionales por el Gobierno" no son "propiamente actos de campaña, ni podrían ya alterar el correcto desarrollo de las elecciones".

Dos días antes de que se celebrasen las elecciones, este órgano sí que comunicó al partido de Santiago Abascal que no podía impedir el acceso de los periodistas a los actos de naturaleza electoral que haga en espacios públicos. El partido de extrema derecha impidió la entrada de periodistas que trabajan para cabeceras no afines durante toda la campaña, como ya había hecho en la del 28A y el 26M.

La noche electoral mantuvieron la misma postura. Impidieron el acceso a su sede, donde sus políticos siguieron el recuento electoral, a los redactores de eldiario.es, Cadena Ser, El País, Huffington Post y El Español. Dos de las cabeceras afectadas, Cadena SER y El País, recurrieron esta decisión y este miércoles la Junta ha desestimado la reclamación.

En su resolución, amparados en el artículo 66.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, reseñan que "las formaciones políticas no pueden discriminar a un medio de comunicación, en relación con el resto de medios, impidiéndole el acceso a sus actos públicos de naturaleza electoral", ya que esta actuación vulnera el derecho constitucional "a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".

Aún así, defienden que este artículo no se aplica a la jornada de la noche electoral que se celebró en la sede del partido de extrema derecha. En el fallo emitido este miércoles justifican su decisión asegurando que este evento "no es propiamente electoral, ni puede influir en el desarrollo de unos comicios que ya han sido celebrados".

Finalmente, determinan que no pueden "apreciar incumplimiento" del acuerdo emitido el día del cierre de campaña "por no acreditación de hechos concretos" o porque esta situación excede "la competencia de esta Junta".

Tal y como publicó eldiario.es, Vox ha llegado a distribuir por escrito listas de medios vetados entre sus diputados en el Congreso y otros cargos públicos. En esas comunicaciones, a las que ha tenido acceso esta redacción, la formación de extrema derecha descalificaba la labor de varias cabeceras y periodistas que le resultan incómodos a Santiago Abascal y a otros dirigentes del partido para justificar su boicot a quienes trabajan en ellas. Entre los medios citados figuraban eldiario.es, El Español, Público.es, Infolibre, La Marea o la revista Contexto, así como El País o los programas 'El Intermedio' y 'Todo es Mentira'.

La estrategia de vetar a medios se puso ya en marcha en los anteriores comicios y no se modificó cuando el partido llegó a las instituciones. En las órdenes por escrito, Vox advierte a sus diputados que no deben "hablar nunca" con sus periodistas. La tesis de la que parten es que esos periódicos y televisiones "no son medios de comunicación ni periodistas, sino activistas". "Solamente hablarán mal de nosotros, porque somos su enemigo", sostenía Rosa Cuervas, jefa de prensa del partido, en una comunicación enviada en agosto a todo el grupo parlamentario. "Recordad que la mejor forma de evitar a estos medios (y a todos en general, que dan mucha lata) es enviar cualquier petición o contacto que hagan a Prensa (a Fátima y a mí), para que nosotras lidiemos con ellos", remataba.