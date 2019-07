Vox admite que "debe vigilar el lenguaje" tras los insultos a Rivera pero no garantiza que "no vuelva a suceder"

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la formación liderada por Santiago Abascal da una llamada de atención a su community manager "de verano", al responsable de gestionar las cuentas del partido en redes sociales, aunque descarta descalificarle al considerar que lleva razón.

"Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje", ha recalcado Vox sobre el mensaje anterior en el que se tildaba de "acojonado y sinvergüenza" a Rivera y se la acusaba de "lamerle el culo" al presidente francés, Emmanuel Macron.

En este sentido, desde la formación liderada por Abascal han defendido que "no es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos" a los votantes de Vox "y las mentiras a los suyos". Respondía así al secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, quien había criticado la postura de Vox por tumbar la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, como presidente de Murcia.

No obstante, Vox deja la puerta abierta a repetir este tipo de mensajes. "No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder", ha señalado.

Tras el primer mensaje publicado por Vox, Ciudadanos ha contestado a los insultos hacia Rivera burlándose del partido de Santiago Abascal, al que ha dedicado en Twitter un vídeo de una actuación del grupo Locomía interpretando el tema "Loco vox".

"Qué nivel, Maribel. Enhorabuena, ya tenéis estribillo del verano", ha escrito la formación naranja en Twitter, publicando un extracto de la actuación de Locomía, un grupo que alcanzó la fama a finales de los años 80 y principios de los 90 y cuyos integrantes, de estética extravagante, se convirtieron en iconos gays. De hecho, el año pasado actuaron en las fiestas del Orgullo LGTBI en Madrid.