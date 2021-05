Ábalos asegura que el informe del Supremo "debe contribuir a la decisión" sobre los indultos, "pero es una decisión del Consejo de Ministros"

El informe del Tribunal Supremo que se opone a la concesión del indulto a los presos del procés es el previsto, pero la confirmación de su contenido ha provocado una gran polvareda política este miércoles. Mientras desde el Gobierno se defiende la autonomía del Consejo de Ministros para decidir sobre los indultos, la oposición de derechas ha arremetido de forma preventiva contra el Ejecutivo y ha anunciado que recurrirán ante la justicia la concesión de la gracia gubernamental.

Sánchez allana los indultos a los líderes independentistas y la derecha anticipa una guerra judicial

Saber más

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha recordado este miércoles que el dictamen emitido por el Supremo "debe contribuir a la deliberación" en el seno del Gobierno, pero ha recordado que el indulto "es una decisión del Consejo de Ministros”. Así, Ábalos ha señalado que valora el informe "dentro de la lógica de la independencia de los poderes, como lo observamos todo" y con la "claridad de que cada poder toma sus decisiones, sus acuerdos, con absoluta independencia". "Y también con la claridad de que al final es un órgano el que tiene potestad para resolver y acordar finalmente", ha añadido. "Estamos hablando de informes que deben acompañar a la deliberación del Consejo de Ministros, deben contribuir a la deliberación del Consejo de Ministros, pero obviamente es una decisión del Consejo de Ministros”, ha zanjado.

🗣 José Luis Ábalos (@abalosmeco), ministro de Transportes, sobre el indulto a los presos del Procés



👉 "El informe del Supremo debe acompañar y contribuir a la decisión del Consejo de Ministros, pero la decisión es del Consejo".



📲 #Lascosasclaras132

🔴 https://t.co/mwvfkPwbyc pic.twitter.com/a9VOWtqXcW — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) 26 de mayo de 2021

El presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha planteado, por su parte, que con el informe del Supremo se termina el papel de los tribunales en este asunto y llega el momento de la política. "Quienes fueron parte del problema no serían parte de la solución", ha defendido Asens en una comparecencia ante los periodistas en el Congreso. El diputado de En Comú Podem, muy crítico con todo el proceso judicial llevado por el Tribunal Supremo, se ha felicitado porque "los jueces dejan de ser guionistas de la política" para que "la política vuelva a recuperar el terreno del diálogo, y no de la venganza". "Empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado", ha concluido.

Asens ha asegurado además que está "confiado en que se van a conceder los indultos" a los presos del procès y ha anticipado que esa será la posición que mantengan los representantes de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros que discuta la medida de gracia. El dirigente catalán ha señalado también que "la libertad de los presos no es la solución a todos los problemas", aunque sí lo ha considerado "un paso imprescindible para desjudicializar" el conflicto "y que la mesa de diálogo se ponga en marcha". "No podemos empezar la mesa de diálogo con el líder del partido que gobierna en Catalunya en prisión", ha concluido, en referencia a Oriol Junqueras.

La oposición recurrirán los indultos

Desde el Gobierno de coalición no se ha anticipado la posición final que adoptará el Consejo de Ministros, aunque las declaraciones de Pedro Sánchez invitan a pensar que sí se concederá la medida de gracia. Esta mañana, en la sesión de control, Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo adoptará la decisión "en conciencia" y ha querido desvincular esa iniciativa con el respaldo que le dieron las fuerzas independentistas en la investidura. "Tomaríamos la misma decisión que si el Gobierno progresista tuviera 300 escaños", ha dicho.

"La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia", ha planteado. "Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia", ha insistido Sánchez, quien ha recalcado que "tomará la decisión por la convivencia de los españoles". A Casado le ha pedido que apoye "al Estado" como el PSOE hizo tras el referéndum del 1-O y la aplicación del 155 en Catalunya cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy. "A quien le hicieron un 1 de octubre fue a un Gobierno del PP", añadía.

La oposición de derechas también cuenta con que el Gobierno concederá los indultos a los presos del procés. Tanto el PP, como Vox y Ciudadanos han atacado duramente al Ejecutivo tras conocer el contenido del dictamen de Tribunal Supremo.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado que el informe es "demoledor" y ha recordado que hasta ahora ningún organismo judicial los ha avalado. "Demoledor informe por unanimidad del Supremo contra los indultos como hicieron la Fiscalía y Abogacía", ha escrito Casado en su perfil personal de Twitter en el que ha citado una de las frases del informe: "No hay una mínima prueba de arrepentimiento ni motivos de Justicia, equidad ni utilidad pública pero sí intención de reincidir".

Demoledor informe por unanimidad del Supremo contra los indultos como hicieron la Fiscalía y Abogacía



“No hay una mínima prueba de arrepentimiento ni motivos de Justicia, equidad ni utilidad pública pero sí intención de reincidir”



Iremos hasta el final para defender la Justicia — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de mayo de 2021

Casado, además, ha querido lanzar una advertencia al Gobierno ante las posibilidades de que sí conceda los indultos: "Iremos hasta el final para defender la Justicia".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha adelantado que su partido va "a utilizar todas las herramientas jurídicas y políticas" que tenga a su alcance para frenar los indultos a los "golpistas" catalanes que prepara el Gobierno. Según ha señalado, además de presentar iniciativas en todos los parlamentos y municipios en donde tienen representación, piensan recurrir la medida ante los tribunales, y también se plantean ir al Parlamento Europeo a denunciarlo.

"No lo vamos a permitir. Esto es una infamia, es una humillación y un desafío a toda la sociedad española", ha afirmado Arrimadas en declaraciones en el Congreso. Aunque según ha recordado ya dio por rotas sus relaciones con el Gobierno después de que Sánchez decidiera "coger la mano de Otegi" en lugar de la de Ciudadanos cuando intentaron negociar los Presupuestos Generales del Estado, ha dejado caer que si se consuman estos indultos, la línea de oposición de su grupo aumentará en dureza. "Nunca hemos sido socios de este Gobierno, solo responsables con el interés de los españoles", ha remarcado.

Según ha denunciado, lo que "no se puede tolerar" es que Sánchez “pase por encima de la Justicia y perdone a estos señores”. “Le exijo que rectifique y no pase por encima del Tribunal Supremo por quedarse un tiempo más en la Moncloa”. “No hay perdón posible para unos señores que no solo no se han arrepentido, sino que se están paseando por todas las televisiones diciendo que volverán a hacer lo mismo”, ha zanjado.