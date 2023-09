Abascal confirma a Feijóo que apoyará su investidura ante una “excepción nacional” y el riesgo de “golpe” de Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que apoyará su investidura durante la reunión que ambos han mantenido en el Congreso. Abascal ha defendido que aunque existen “diferencias” entre ambas formaciones, Vox debe apoyar la investidura de Feijóo al considerar que existe una “excepción nacional” y riesgo de un “golpe” a la Constitución que puede llegar a ser perpetrado desde la Moncloa por parte de Pedro Sánchez. “Ha habido respeto y hemos sido capaces de anteponer la defensa de la igualdad a cualquier discrepancia política”, ha defendido en una comparecencia posterior el líder del PP sobre el encuentro.

Abascal celebra todos los acuerdos entre PP y Vox tras el alcanzado en Murcia: "Se abre una nueva etapa"

Más

Por su parte, Abascal ha incidido en advertir de que “España vive un momento de excepción democrática sin precedente” y que a él no le sorprende que alguien que “ha hecho tanto daño a Catalunya plateé esas exigencias”. “Nos preocupa que la gobernabilidad de España la decidan los golpistas”, ha denunciando que si Sánchez admite sus propuestas del expresidente catalán y de Junts esta vez el “golpe de Estado que se producirá desde el Palacio de la Moncloa”.

La reunión entre Feijóo y Abascal se produce unos días después de que ambas formaciones lograran cerrar su pacto de gobierno en Murcia, y un mes después del encuentro secreto que los dos dirigentes mantuvieron el 1 de agosto donde ya abordaron el escenario abierto tras las pasadas elecciones generales. La reunión secreta, de la que no se informó a los medios, tuvo lugar en medio del cruce de reproches que se habían dedicado ambas formaciones por las frustradas expectativas del 23-J.

Este lunes el líder de extrema derecha se mostró satisfecho de los acuerdo cerrado con el PP –el de Murcia, el último– y dijo que con ellos se abría “una nueva etapa de entendimiento entre Vox y el Partido Popular”. Durante la rueda de prensa que ofreció en la sede del partido tras presidir la reunión del Comité de Acción Política de Vox, Abascal reiteró cuáles son las condiciones para apoyar la investidura del candidato del PP. “Respeto escrupuloso a la legalidad constitucional; respeto a la igualdad de todos los españoles ante la ley y la recuperación de la normalidad democrática rota por este gobierno”, apuntó. A todo eso añadió el rechazo a cualquier intento de veto a su partido, es decir, de querer colocar un cordón sanitario a Vox.

“He trasladado al señor Feijóo que Vox respaldará su investidura como alternativa al bochorno de ver a los partidos separatistas subastar la nación”, ha arrancado Abascal. No obstante, el líder de Vox no ha ocultado que sabe que iniciativa tomada por Feijóo no se presenta precisamente fácil y ha reconocido que son “conscientes de la dificultad de que se produzca la investidura”. Pero cree que “servirá al menos para mostrar a los españoles la amenaza que se cierne sobre España”.

Abascal ha confirmado que sus relaciones con el líder de los populares están encauzadas, y que ambos seguirán en contacto. Según ha dicho, la reunión ha ido “bien” y sido “positiva” pero en ella no ha llegado a pedirle a Feijóo que no se siente a hablar con Junts, aunque ha dejado claro que él y su partido nunca lo harán: “Le he dicho que la vía de Junts es imposible, y que es una fuerza separatista que colaboró en el golpe del 1-0”. “En Vox no podemos llegar a un acuerdo con fuerzas separatistas”, ha dicho.

Por su parte, Feijóo ha agradecido el apoyo de Vox a su investidura “sin condiciones” y ha explicado que le ha planteado el mismo documento que presentó la semana pasada al PSOE: que el PP gobierne por dos años y alcanzar seis pactos de Estado. “No voy a aceptar ningún chantaje por la investidura. Por donde parece que está dispuesto a pasar Pedro Sánchez, no paso”, ha asegurado Feijóo que ha reconocido una vez más que no cuenta con los apoyos pero que perderá la investidura “con mucho honor”.

El líder del PP ha criticado las exigencias de Carles Puigdemont para negociar una posible investidura: “Su planteamiento es inaceptable e imposible. Y lo splantemientos que son inaceptables e imposibles deben decirse desde el primer momento. Le ponga el nombra que le ponga el PSOE. Lo que ha dicho Puigdemont lleva a dos caminos: acordar entre los partidos nacionales defender la igualdad, la legalidad y la separación de poderes o un bloqueo y una repetición electoral”, ha lamantado Feijóo.

También líder Abascal ha cargado contra Puigdemont y las exigencias que ha planteado esta misma mañana al PSOE y a Sánchez para apoyar su hipotética investidura. “Son las exigencias de un delincuente y un prófugo que ha cometido el peor delito, un delito que es mucho peor que robar del erario, es robar un patrimonio inmaterial ” ya que ha su juicio lo que pretende es acabar con la Constitución. Abascal no se ha quedado ahí y ha añadido, sin nombrarlo, que Puigdemont “es un sujeto que actúa como un chantajista” con el Gobierno, “pisoteando la Constitución y ”la igualdad y los derechos de los españoles“.