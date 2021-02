El abogado de Bárcenas pedirá un careo con Rajoy si hay “contradicciones” en el juicio

La defensa de Luis Bárcenas ha adelantado en el trámite de cuestiones previas del juicio de los papeles del extesorero que ha empezado este lunes en la Audiencia Nacional que pedirá un careo con Mariano Rajoy si hay “contradicciones” entre lo manifestado por Bárcenas sobre la existencia de una contabilidad paralela en la formación y la declaración del expresidente del Gobierno y exlíder del PP en esta vista, en la que se juzga el pago de una parte de la reforma de la sede de Génova con dinero negro de la caja B y si el PP cometió delito fiscal por no tributar los 1.055.000 euros que recibió de supuestas donaciones ilegales de empresarios al partido en 2008.

Anticorrupción dice que el escrito de Bárcenas aporta "escasas novedades, ninguna sustancial"

El letrado del extesorero, Gustavo Galán, había avanzado previamente que se sumaba a la petición de que Rajoy comparezca como testigo en este juicio, una solicitud ya acordada al haberla solicitado varias acusaciones. “No es que me guste generar circo. Pero en coherencia procesal teniendo en cuenta el escrito [presentado a la Fiscalía Anticorrupción] no sería lógico que no solicitara su testifical”, ha afirmado el letrado. Y, a continuación, ha anunciado que pedirá al tribunal un careo si existen "contradicciones" entre ambos.

Hasta el momento, el que fuera jefe del Ejecutivo ha negado siempre haber conocido la existencia de una financiación irregular o haber recibido dinero negro. Pero en el escrito a Anticorrupción, Bárcenas le vuelve a señalar como "perfecto conocedor" de la caja B de la formación y revela un pacto con su antiguo partido que se materializó en no confesar más allá de lo declarado en junio de 2013 a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión. Y añade un dato: asegura que Rajoy destruyó en 2009 ante él, y en una trituradora, los denominados ‘papeles de Bárcenas’, desconocedor de que el entonces tesorero guardaba una copia.

En esta primera sesión de la vista, la defensa de Barcenas ha aludido a ese escrito y ha reiterado la voluntad del extesorero de colaborar con la Justicia pero ha reconocido tener problemas para probar sus afirmaciones sobre la existencia de esa contabilidad paralela, algo que ha atribuido al operativo "parapolicial" de espionaje al extesorero que puso en marcha el Gobierno del PP y que se está investigando en la Audiencia Nacional, la llamada operación Kitchen.

Así, el letrado ha afirmado que “ingente documentación, papeles, grabaciones y pendrive” que Bárcenas tenía en su poder sobre la caja B del PP fue “sustraída” en el marco de esa operación, en la que están implicados miembros del Ejecutivo del PP y mandos policiales. Y ha admitido que esa “sustracción” supone un “déficit” a la hora de valorar la credibilidad de su cliente, que en su escrito a Anticorrupción muestra su disposición a confirmar el pago de las reformas de la sede de Génova con los fondos de la caja B, así como el resto de hechos que se juzgan en la vista que ha arrancado este lunes, y a colaborar en cualquier otra investigación.

De hecho, la única pruebas que, por el momento, ha anunciado que va a aportar es la declaración como testigos de varios periodistas que podría tener información sobre la caja B. Entre ellos, Francisco Mercado, quien realizó en 2013 la grabación en la que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta supuestamente reconoce los sobresueldos que recibían dirigentes del PP a cargo de esa caja B y cita a Rajoy. Lapuerta, que fue procesado en esta causa y falleció en 2018, denunció a Mercado por aquella publicación, pero la querella fue archivada. Galán también ha pedido que declaren los periodistas Ernesto Ekaizer, Marisa Gallero y Eduardo Inda.