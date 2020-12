Colau lanza la precampaña de Albiach a las catalanas "para que el cambio que ha comenzado en el Estado llegue por fin a Catalunya"

La alcaldesa de Barcelona y líder de Catalunya en Comú, Ada Colau, ha lanzado esta mañana la precampaña de su candidata en las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero, Jéssica Albiach. Colau ha intervenido desde Barcelona en el acto Caminando juntas, en el que Unidas Podemos ha reunido a las direcciones de los grupos y partidos que la componen y en el que han intervenido, además, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y la propia Albiach. "Es la mejor candidata para que el cambio que ha comenzado en el Estado llegue por fin a Catalunya", ha defendido la dirigente catalana.

Colau ha iniciado su intervención con agradecimientos. "A Pablo [Iglesias] especialmente, por aguantar unos meses muy duros". El saludo de la alcaldesa no ha sido el único. En sus turnos, también Garzón y Albiach se han referido a los "ataques" que ha sufrido el vicepresidente del Gobierno, no solo en los últimos meses, sino desde la fundación de Podemos. "Todo el espacio ha tenido que aguantar ataques fuertes, porque cuando se consiguen derechos se arrancan privilegios, y quien los tiene no renuncia a ellos de forma voluntaria y complaciente, sino que presiona y ataca. Pablo, al frente de las negociaciones, ha recibido ataques duros que merece reconocimiento y cariño", ha explicado Colau.

La alcaldesa ha defendido los Presupuestos aprobados por el Congreso como "imprescindibles para reforzar servicios públicos, infraestructuras y necesidades básicas". Pero, ha añadido, "son algo más" porque sirven para "constatar que hay una mayoría amplia para impulsar todos los cambios que necesitamos". Algo que, ha dicho, habían defendido "especialmente en Catalunya, donde decían que España era irreformable". "Sabíamos que no era verdad porque hemos hecho muchas luchas compartidas, contra los desahucios, o por la Sanidad", ha asegurado.

"Hay una mayoría republicana, plurinacional, progresista, que quiere poner a las personas en el centro. Defendimos, cuando nos llamaban ingenuas y equidistantes, que el único camino era el diálogo, la fraternidad. Eso se ha abierto camino tras un arduo trabajo. Nos decía que no se podía, pero se está pudiendo", ha sostenido.

Colau, sin embargo, no ha querido centrarse "poner en valor lo que se está consiguiendo". "La crisis está golpeando a la mayoría de la población. Vemos a autónomos, trabajadores de la restauración, el comercio de proximidad o a la gente de la cultura en situaciones muy duras, que no saben si podrán pagar el alquiler. Por eso eran importante los Presupuestos, para reforzar servicios y atender a quien lo está pasando mal", ha explicado.

La alcaldesa, que proviene de los movimientos por el derechos a la vivienda que surgieron con la crisis de 2008, ha tachado de "inasumible e inmoral los desahucios de familias vulnerables con la que está cayendo". "Es doloroso ver lo que ha costado alcanzar un acuerdo tan de mínimos. Finalmente lo hemos conseguido. Vemos a diario desahucios con niños, personas enfermas y gente mayor. Es desesperante cuando al otro lado hay grandes propietarios, bancos y fondos de inversión especuladores que no necesitan a corto plazo esas viviendas, mientras hay familias que se quedan en la calle", ha espetado.

Colau ha defendido el real decreto que se negocia en el Gobierno para una moratoria de esos desahucios, pero ha dicho que ahí "no se acaba el camino". "Es una cosa de emergencia, de mínimos. Pero hay que hablar de la ley de vivienda", ha asegurado. La alcaldesa ha vuelto a "felicitar a Pablo y al conjunto de espacio, que consiguieron algo difícil" al lograr introducir la regulación de los alquileres. "Pero sabemos que habrá enormes presiones, en este país el lobby inmobiliario especulativo es muy potente. El PSOE es históricamente sensible a esas presiones. Y el hecho de que estemos en e Gobierno es lo que permite el decreto antidesahucios y que la regulación de los alquileres llegue", ha defendido.

"Estamos en minoría", ha reconocido. Por eso, ha pedido que "cuando la gente vaya a votar se acuerde de que es bueno que nos entendamos el máximo de fuerzas progresistas, pero priorizar la vivienda, que se paren los desahucios y se regulen los alquileres, si tuviéramos una presencia más amplia, habría pasado antes".

Colau ha recordado que la próxima cita con las urnas es el próximo 14 de febrero en Catalunya. La líder de los comunes ha apostado por su candidata Jéssica Albiach. "Es el tipo de liderazgo que necesitamos. Trabajadora, muy responsable al asumir el reto en un momento como este", ha defendido, para concluir: "Estoy convencida de que es la mejor candidata para que el cambio de ciclo que ha comenzado en el Estado llegue también a Catalunya y podamos comenzar una nueva etapa".

Jéssica Albiach: "Que no se repita la fórmula entre Junts y ERC"

La candidata ha cerrado la parte pública del acto, que continúa con una reunión de las direcciones a puerta cerrada. Albiach ha pedido que "2021 sea un punto de inflexión" porque Catalunya "va hacia la decadencia, hacia el aislamiento y a perpetuar el bloqueo" que "arrastra". Albiach ha apostado por "cambiar de etapa, iniciar un nuevo ciclo donde queden atrás los frentes nacionales, los bandos", y tener "un Gobierno que gobierne para el conjunto" de los catalanes.

Así, la candidata de los comunes ha planteado una "disyuntiva" entre "los acuerdos exclusivos entre fuerzas independentistas que siguen con sus luchas cainitas y que juegan a repartirse los sillones" o "una alternativa de grande acuerdos con un pacto nacional por la salud, un apuesta por la transición ecológica justa que sea vista como una oportunidad de generar empleo digno y un acuerdo en la mesa de diálogo que sea votado en Catalunya y que permita avanzar en la normalización democrática en las relaciones".

"Que no se repita la fórmula entre Junts per Catalunya y ERC", ha reclamado Albiach. "O entre ERC y Junts per Catalunya", ha añadido, ante las encuestas que dan ganadora a la candidatura de Pere Aragonés. "Porque aquí el orden de los factores no altera el producto. ¿En qué cambiaría la situación si en lugar de ser Laua Borràs la presidenta fuera la vicepresidenta de Pere Aragonès? En nada. Sería otra legislatura perdida, peleas entre partidos, la parálisis del Gobierno", ha zanjado.

"La alternativa al trío de Colón", ha expuesto, es una "alianza entre progresistas de un lado del Ebro y del otro lado, independientemente de la bandera que a cada uno emocione". Y "frente a un Gobierno de Junts y ERC, que hace que Catalunya se mire solo a ella, trabajamos por una Catalunya progresista, fraterna, motor de la construcción del conjunto del Estado", ha sostenido.