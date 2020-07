Aguado asegura que el rebrote en Madrid está "controlado" y no debe alarmar "en exceso"

Espera que no haya que tomar decisiones de vuelta al confinamiento pero no descarta hacerlo si fuera necesario

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que el rebrote de coronavirus que se produjo en la autonomía la pasada semana en un entorno laboral en la capital está "controlado", que se ha identificado "rápidamente" y no debe alarmar "en exceso".

A pesar de esto, en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el dirigente madrileño ha hecho hincapié en que "el virus no se ha ido de vacaciones" y que hay que seguir usando la mascarilla porque es la principal garantía para estar protegidos.

Aguado ha declarado que se está trabajando para intentar evitar nuevos rebrotes y para que, en el caso de que se produzcan, "actuar de la manera más eficaz posible". En este punto, no ha descartado que se llegue a un nuevo confinamiento, como no rechazan ninguna medida. "Ojalá que no haya que tomar esas decisiones pero los madrileños tienen que estar tranquilos, si hubiera que hacerlo, lo haríamos", ha trasladado.

Asimismo, ha indicado que están trabajando para evitarlo con medidas de prevención, de sensibilización. Además, van a poner en marcha el Hospital de Emergencias y reforzar las plantillas. Aguado ha defendido que están preparados porque vienen de una experiencia previa "muy dolorosa" y si hubiera que seguir tomando medias o dar marcha atrás estarían "en disposición de hacerlo".