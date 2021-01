Arrimadas pide al Gobierno que propicie "una tregua política" para impulsar un Plan Nacional de Vacunación: "No podemos tirarnos las vacunas a la cabeza"

Inés Arrimadas ha pedido este lunes de nuevo al Gobierno que propicie "una tregua política" para afrontar esta tercera ola de la COVID-19 que se viene encima tras las Navidades y un Plan Nacional de vacunación que aúne criterios en todas las comunidades de España para que no haya "17 planes diferentes". "No podemos tirarnos las vacunas a la cabeza. El Gobierno tiene que coger las riendas y asumir esta nueva situación y no solo poner su logo a las cajitas", ha señalado en 'El Programa de Ana Rosa', en Telecinco. "Quedan muchos meses por delante y hay que ponerse a trabajar porque no sabemos el efecto total de contagios que habrá después de estas Navidades", ha alertado, mostrando su preocupación. Arrimadas cree que lo principal ahora es crear un registro de personas vacunadas a nivel nacional y "establecer criterios homogéneos" en todas las comunidades que definan "cuáles son los colectivos prioritarios" para ponerse la vacuna.

La líder de Ciudadanos ha adelantado que su grupo va a presentar una iniciativa para que el mes de enero sea hábil en el Congreso y el ministro de Sanidad acuda semanalmente a rendir cuentas sobre la pandemia. Arrimadas ha aprovechado para criticar que su actual titular, Salvador Illa, se vaya como candidato del PSC a Catalunya y ejerza "a tiempo parcial" su cargo. Por ello, ha pedido a Pedro Sánchez que el sustituya cuanto antes. "Los españoles no se merecen un ministro de Sanidad que ejerza solo en sus ratos libres o a tiempo parcial. Si Illa quiere dedicarse a dar mítines, que deje su puesto. Estamos en medio de la tercera ola. Hay mucho en juego", ha sentenciado. Por otro lado, ha dicho que no tiene duda de que Illa a pactará tras las elecciones con nacionalistas ye independentistas para formar de nuevo un tripartido, como el PSC ha hecho en anteriores ocasiones, siempre que ha podido.

Además, ha señalado que "es urgente" que las restricciones en materia de movilidad vayan acompañadas de medidas de apoyo a nuestras Pymes y a los autónomos, que son los colectivos que "necesitan más ayudas directas" porque la pandemia está "golpeando con fuerza nuestro sistema económico".

Críticas a Lorena Roldán

En la entrevista en Telecinco, Arrimadas también se ha referido a cuestiones internas de su partido, como la fuga de Lorena Roldán a las filas del PP, a la que ha criticado por "defender un día a muerte a Ciudadanos y al día siguiente irse" al partido de Pablo Casado para presentarse a las elecciones autonómicas de Catalunya como número dos por Barcelona. "Yo sobre una persona que está defendiendo a muerte a Ciudadanos y al día siguiente se va al PP es que no tengo mucho más que decir. Pero a la gente no le importa si uno se busca un hueco o no en otro partido sino lo que está haciendo para luchar contra esta crisis", ha añadido. La presidenta de Ciudadanos ha asegurado que peor hubiera sido que Roldán hubiera hecho esa maniobra si la hubieran mantenido como candidata de su partido a la Generalitat.

No obstante, y pese a que la senadora y exportavoz nacional no ha sido la única fuga que han sufrido, ya que ha habido otra de un concejal de Tarragona al PSC, se ha mostrado esperanzada de que su partido remontará el duro bache y ha manifestado que estos días muchas personas con las que ha hablado le están diciendo que han vuelto a recuperar "la ilusión" en Ciudadanos, entre ellos el que fuera padrino político de Albert Rivera, Francesc de Carreras, que después de anunciar su marcha regresó al partido para apoyar el giro estratégico emprendido por Arrimadas. "Yo lo que preveo es una reincorporación de la ilusión, las encuestas dicen que estamos subiendo y creo que cada vaz hay más gente que quiere un partido que huya de los partidismos y las guerras politicas, mucho más en esta época de pandemia. Yo estoy muy satisfecha de la labor que ha hecho mi partido", ha zanjado.