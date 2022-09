Los audios que aporta Anticorrupción para imputar a Cospedal aluden nueve veces a Rajoy: “El Barbas quiere saber todo”

La “conexión política” del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados que Anticorrupción pide volver investigar apunta a María Dolores de Cospedal, pero también a Mariano Rajoy. Para la primera, la Fiscalía ha solicitado al juez Manuel García Castellón que la cite de nuevo como investigada, tal y como adelantó elDiario.es. En el caso de Rajoy no se solicita aún diligencia alguna, pero en las nuevas grabaciones del comisario Villarejo, cuyas transcripciones Anticorrupción incorpora a su petición de reapertura del caso Kitchen, se menciona hasta en nueve ocasiones al que era presidente del Gobierno y del Partido Popular en el momento de los hechos.

Se trata de tres nuevas grabaciones que dan pie a un apartado del escrito de la Fiscalía sobre “referencias al conocimiento y seguimiento del desarrollo de la operación Kitchen por parte de María Dolores de Cospedal y de Mariano Rajoy Brei” en dichos audios.

La relevancia de los audios radica en la naturalidad con que el entonces número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y Villarejo, ambos imputados en el caso Kitchen, hablan del conocimiento de la operación parapolicial por parte de Cospedal y de Rajoy. Esto ha llevado a Anticorrupción a solicitar al juez que, al igual que con Cospedal, vuelva a citar a declarar a Martínez, considerado el coordinador de la operación.

“Queda muy feo que llegue al Barbas la información por el Partido”

En una de esas grabaciones, el entonces secretario de Estado de Seguridad pregunta a Villarejo cómo se están efectuando los pagos al chófer de la familia Bárcenas, el topo de la brigada política. Villarejo asegura que él está adelantando el dinero –en la causa figuran recibos con cargo a los fondos reservados y destinados al infiltrado, Sergio Ríos– y hablan de otro pago, el que el comisario había realizado a Javier de la Rosa a cambio de información para alimentar el caso Pujol. En este contexto, Villarejo dice al número dos de Interior: “Por cierto, hablé el otro día (…) y me ha dicho, me ha prometido que María Dolores, que me iba a pagar en septiembre lo que me deben que todavía no me han pagado”.

El segundo de Interior pasa poco después a pedir a Villarejo que recuerde el nombre de una sociedad y añaden sobre el tema: “Yo no he querido decir nada ni a María Dolores ni al […] además creo que para evitar tensiones cada vez más debes de ser tú el único canal de comunicación. ¿Por qué? Porque queda muy feo, queda muy feo que llegue al Barbas la información por el partido, por el Ministerio, de verdad. Ese es mi concepto, creo que muchas cosas se han malentendido por esa doble vía y, ella se aprovecha de la tal y el otro también y encima no pagan… Son la leche”.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía considera desde 2018 que los apelativos de “El Barbas” y “El Asturiano” en los audios de Villarejo son los que utilizaban el comisario, los miembros de su presunta organización criminal, altos mandos policiales y responsables del Ministerio del Interior para referirse al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según comentan en la grabación citada, una de las que Anticorrupción esgrime para imputar a Cospedal, Villarejo y Martínez dan por hecho que Rajoy ya está siendo informado de la operación de espionaje a Bárcenas, cuyo interés radicaba en obtener documentación que el extesorero del PP escondiera de la caja B del PP y de los sobresueldos cobrados por sus dirigentes, entre ellos Cospedal y el propio Rajoy.

Villarejo entregó en julio de 2021 el número de teléfono con el que supuestamente se comunicaba con Rajoy, pero García Castellón cerró el caso antes de que se pudiera determinar si el terminal, propiedad del PP, había sido utilizado por su presidente.

“Viene el presi y dice: venga, a trabajar”

En una segunda grabación, Villarejo asegura que Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, “tiene mucha información de El Barbas, del número uno…”. “El Bárcenas le decía que le soltaba diez mil euritos todos los meses, en crudo, claro, por eso acuérdate que una de las cosas que a mi me comenta el cocinero [Sergio Ríos, el chófer] es que había una anotación en los recibos, a libro, ¿te acuerdas?”, añade. Los papeles de Bárcenas recogen pagos de dinero negro a M. Rajoy por valor de 163.507 euros entre 2003 y 2008.

En su segunda comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso, Villarejo aseguró que había mantenido una reunión en Génova con Cospedal y que éste pasó a avalar esa relación del PP con el comisario con la expresión “a trabajar”. La comparecencia de Villarejo se produjo el 20 de octubre de 2021. Al menos siete años antes, el comisario le contó la misma versión al número dos de Interior.

Villarejo: Me pasaron como cuando voy a ver a la ‘seño' por la parte de atrás, mosqueao y tal, con los cristales tintaos. Entré por allí, en Génova. Fui con ‘El Capillas’ [el abogado Javier Iglesias, alias 'El Largo'], en la sala donde me recibe siempre… él, allí en la especie de burbuja de cristal, en la salita esa.

Martínez: Al lado de su despacho

Villarejo: Al lado justo. Viene el presi, tal y cual, qué tal. Mire, solamente para saludarle, tal y cual, no sé cuánto… Sepa que el amigo Javier Iglesias goza de toda la simpatía del mundo entre otras cosas, así que a trabajar. Y eso fue todo el mensaje

Martínez: Para ratificar

Villarejo: Sí, para ratificar

“Quiere saber del hotel”

En la misma conversación, Villarejo y Martínez siguen hablando de la información suministrada a Rajoy. “Lamentablemente hay muchas cosas que no le llegan, lo del encargo del preso, de Bárcenas… Quiere saber todo, que tal, quiere conocer no se qué, por qué tal y cuánto, detalles... que me imagino que lo transmitirá el número uno a él…”. Para Asuntos Internos y Anticorrupción ese “número uno” es el también investigado Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, que debería hacer de interlocutor con Rajoy.

En cuanto a la información solicitada supuestamente por Rajoy, “lo del encargo del preso”, García Castellón se negó a investigar una segunda Kitchen dentro de la cárcel pese a los indicios de que Bárcenas había sido espiado dentro de prisión, una vez ingresó por orden del juez Pablo Ruz en junio de 2013. Fue una de las tres líneas de investigación que se interrumpieron con el cierre de la instrucción que el juez decreto el 29 de julio de 2021.

El sumario apuntaba a que la brigada política habría podido reclutar como confidente a un colombiano experto en informática que iba a recuperar archivos subidos a la nube por Bárcenas cuando saliera de permiso y que contenían grabaciones del extesorero a Mariano Rajoy. El preso fue detenido de permiso en un hostal de Madrid. En la grabación citada, Martínez pregunta a Villarejo si Rajoy “quiere saber del hotel”. Villarejo responde: “De cómo va, si se están tomando precauciones, es vital ese tema recuperar este tipo, que tal que cual, y que bueno, que sabía lo del a detención, no… dice: buena jugada la detención para doblarle”.

Fernández Díaz “no le sabe explicar las cosas”

Martínez pide más información a Villarejo en esa misma conversación: “¿Te transmiten a ti que la información se la des tú a Capillas?”. Villarejo responde: “No, no es que se la de habitualmente, sino que cuando me pida algo puntual que, o sea como una segunda ratificación, ¿sabes, no? De por si alguna manera el número uno [Fernández Díaz] no le le sabe explicar las cosas. O cuando tú hablas con él…”

Francisco Martínez: Yo es que hablo poco con él. Normalmente las cosas se las explica el número uno

Villarejo: Claro

Martínez: Y el número uno a veces no las entiende

“El Asturiano está hasta los cojones de él”

En el tercer audio, Villarejo y Francisco Martínez hablan de la preocupación que suscitan los informes que realiza el investigador de los casos Gürtel y caja B, el hoy inspector jefe Manuel Morocho.

Villarejo: La chica, mi amiga, me llama muy nveriosa que está hasta las narices (…) Le han pedido al Pinocho [Morocho] que haga otro informe de concretamente uno que se llama Merino. Y tal y cual, que tiene vínculos con no sé qué, con no sé cuanto, y que está el Asturiano [Rajoy, según Asuntos Internos] preocupado y que no sé cuanto…“

Más adelante, Martínez pregunta a Villarejo cómo se han “enterado de lo de Merino”. “A ella [sin identificar] se lo ha debido contar el Capillas, que es el que está en contacto, como tú sabes, con el Asturiano y con ella”.

Hablan de un tal “El Gallardo”, al que también llaman “El Altanero” y que podría ser igualmente el inspector Morocho. Villarejo pide dinero (“estoy un poco canino de billetes”) para intervenir, pero alguien le ha dicho: “No va a hacer falta porque ya está hasta los cojones de él El Asturiano y me ha dicho que no pasa de este verano. A enemigo que huye, puente de plata”. A continuación hablan de un destino en Lisboa, que coincide con el que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, ofreció a Morocho para apartarle de las investigaciones que afectaban al PP.

Operación “alentada o tutelada desde la cúpula del PP”

En su escrito, los fiscales recuerdan al juez que ya se abrieron unas líneas de investigación destinadas a conocer si la actuación de los máximos responsables del Ministerio del Interior y de distintos miembros de la Dirección de la Policía “había sido alentada o tutelada también desde la cúpula del Partido Popular, por entonces en el Gobierno de la nación”.

García Castellón cerró la instrucción el julio de 2021 sin citar a Rajoy y archivando la causa contra Cospedal, decisión luego avalada por la Sala de lo Penal, pero la revelación de nuevos audios en los últimos meses ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción ha solicitar la creación de una subpieza del caso Kitchen, en respuesta a la petición de reapertura que formuló hace tres meses la acusación popular del PSOE. La Unidad de Asuntos Internos ha redactado un atestado, entregado al juez, en el que acredita que el origen de los audios es el propio comisario Villarejo.