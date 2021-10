Ayuso rechaza la gratuidad total en educación que pide Vox: "Es una utopía"

Madrid, 14 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que es una "utopía" que la educación sea gratuita como reclama Vox, ya que no es posible "regalarle la educación a todo el mundo porque, si no, no sería sostenible el sistema".

En el pleno de la Asamblea de Madrid Ayuso ha respondido a una pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien ha vuelto a reclamar a la presidenta regional la gratuidad total de la educación madrileña, una de sus posibles exigencias para apoyar al Gobierno en la aprobación de los presupuestos de 2022, en estos momentos, en vías de negociación.

Este año, se encuentran prorrogados los presupuestos de 2019, aprobados con Ángel Garrido como presidente, entonces en las filas del PP, y la intención del Ejecutivo de Ayuso es aprobar las nuevas cuentas de 2022 antes del 31 de octubre de este año, para lo que espera contar con el apoyo de Vox.

Vox puso la semana pasada encima de la mesa su exigencia de permitir la gratuidad total de la educación en la región, que la presidenta madrileña ha rechazado de facto.

La presidenta madrileña ha señalado que le gustaría que la educación, a la que se destina el 50 % del presupuesto, fuera "gratuita para todo el mundo" como sanidad, que "se come" también el 50 % de las cuentas públicas, pero no sería posible costear otras partidas, como el transporte público o las residencias, entre otros ejemplos.

"No puede ser todo gratuito", ha expresado la dirigente del PP, quien ha indicado que su Gobierno pone en marcha medidas para compensar el encarecimiento de la vida, con las reducciones de impuestos, las bajadas de tarifa del transporte o los planes específicos para familias numerosas en vivienda y en educación para que nadie "se quede sin estudios por motivos económicos".

"Ojalá todo fuera gratuito pero simplemente es una utopía", ha espetado Ayuso a la portavoz de Vox, a quien ha desgranado las medidas puestas en marcha en educación, como que la Formación Profesional es gratuita, el incremento de becas en la educación privada, así como para etapas no universitarias.

Y ha culpado a la izquierda de la subida del paro, del incremento de la luz y el gas, de no permitir que trabajaran las familias durante la pandemia, de aumentar el precio de la vivienda "con medidas intervencionistas" y de "acosar" a las comunidades autónomas, como a Madrid.

Por su parte, Monasterio ha dicho a Ayuso que tiene en sus manos "todo el poder para desmontar a la izquierda" y "blindar" a los madrileños de las políticas socialcomunistas del Gobierno de Pedro Sánchez", con los 23.000 millones de euros de presupuesto de la Comunidad de Madrid.

En esta línea, ha reclamado a la presidenta madrileña "medidas de impacto" como la gratuidad de la educación, a la que las familias destinan el 13 % de su dinero.

Por ello, ha exigido que dedique el presupuesto a "blindar autónomos y familias", en lugar de destinarlo "a políticas de género, al cambio climático o a regar chiringuitos".