Aznar: "Los que no estamos dispuestos a pedir perdón no somos políticamente correctos"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha realizado este miércoles una acérrima defensa del liberalismo político durante su participación en la inauguración del Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno que él mismo preside. Aznar ha querido destacar las dificultades que sufren los liberales como él "en este mundo en el cual se tiene que pedir perdón por todo" "Y si no pides perdón por todo no eres políticamente correcto y los que no estamos dispuestos a pedir perdón no somos políticamente correctos y lo tenemos que decir", ha añadido.

Sin hacer mención al líder de su partido, el actual presidente del PP, Pablo Casado, el expresidente ha asegurado que "en este mundo faltan líderes liberales que sean capaces de mantener sus convicciones". "Hoy vemos muchos líderes políticos que están inventando la rueda todos los días, que piensan que lo políticamente interesante es partir de cero todos los días y además desprecian el conocimiento histórico y no tienen interés por entender y comprender. Sin el conocimiento de la historia y de los hechos es imposible entender lo que pasa en el mundo de hoy", ha sentenciado.

Durante el coloquio, en el que Aznar ha respondido preguntas de los alumnos del Máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, el expresidente también ha afirmado que "España era mejor hace 20 años que ahora". Se da la circunstancia de que hace dos décadas, en el año 2000, él mismo era el presidente del Gobierno. También ha defendido su alianza con los EEUU de George W. Bush como "lealtad" a la ayuda que prestó la administración norteamericana contra el terrorismo de ETA.

Otegi, un "secuestrador" que "forma parte del Gobierno"

Aznar, que en varias ocasiones ha lamentado que en España "están ocurriendo cosas que se decían que no podían pasar", también ha querido hacer mención al posible apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. El expresidente ha asegurado que el líder de la formación independentista, Arnaldo Otegi, "sigue defendiendo la acción de los terroristas" de ETA y ha denunciado "que fue el secuestrador" del embajador Javier Rupérez y "el miembro del comando que disparó intentando secuestrar a Gabriel Cisneros".

"Ese", ha proseguido, "forma parte de una coalición de gobierno y ha dicho que el voto a los Presupuestos es muy importante porque garantiza mucho más el camino a la independencia". A su juicio, "lo que hay que procurar es que esas cosas no pasen. Pero eso depende mucho de los liderazgos políticos. Construir opciones estables en el centro de la sociedad que garanticen la convivencia es muy importante y necesario", ha enfatizado.