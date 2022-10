Bárcenas pide más de 40 años de cárcel para Fernández Díaz por 'Kitchen' y que Cospedal testifique en el juicio

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha presentado este martes su escrito de acusación contra los once procesados por la 'Operación Kitchen', un operativo parapolicial que se habría desarrollado entre 2013 y 2015 para espiarle y robar la información sensible que pudiera tener del PP y sus dirigentes. Para el presunto 'cerebro' de la misma, el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz reclama más de 40 años de cárcel, al tiempo que solicita que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal testifique en el juicio, informa Europa Press.

Bárcenas pide a la Audiencia Nacional que abra juicio oral contra los once procesados por el Juzgado Central de Instrucción Número 6: Fernández Díaz y el que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; de los exmandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y del ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada de la familia Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, pide concretamente 41 años de cárcel para Fernández Díaz, su ex 'número dos' y Villarejo. Además, reclama que los acusados indemnicen a Bárcenas, su mujer y su hijo “de forma solidaria por los perjuicios ocasionados por la comisión de los delitos que les afectan en 400.000 euros a cada uno”.

Avanza ya la prueba a practicar durante la vista oral y pide que declaren tanto los acusados como los Bárcenas y, como testigos, Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.