Belarra, tras los resultados de Sumar: “La estrategia de invisibilizar a Podemos no ha funcionado”

Podemos ha hecho su propio balance tras los resultados de las elecciones de este domingo. Y concluye dos cosas. La primera es una celebración por haber conseguido revalidar la posibilidad de un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Pero lamentan que Sumar no haya conseguido ampliar el espacio político de la izquierda en comparación con los resultados de hace cuatro años, en 2019. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha concluido que parte de ello se debe a que ha habido una estrategia de invisibilizarlos por parte del equipo que lidera Yolanda Díaz que “no ha funcionado electoralmente”.

En un vídeo grabado en la sede del partido y remitido a los medios, Belarra ha incidido en ese punto. “Podemos ha conseguido su principal objetivo: mantener abierta la posibilidad de revalidar la coalición, pero no gobernar con más fuerza. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como candidata”, ha dicho. “Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto a los peores resultados de Unidas Podemos”, ha apuntado, aunque en realidad esa bajada en votos se produce si se suman a los votos de la coalición en 2019 los que obtuvieron también Más País y Compromís, hoy dentro de Sumar.

En 2019, Unidas Podemos consiguió 3,1 millones de votos, 100.000 más que este domingo, y cuatro escaños más. Pero si a esos datos se añaden los de Más País y Compromís, la renta es de siete escaños perdidos: de 31 a 38. Desde Sumar, en cambio, niegan cualquier tipo de comparación entre los resultados de hace cuatro años y los de la coalición este domingo porque, insisten, la plataforma que lidera Yolanda Díaz es “algo nuevo”. Si la comparación se traza con los resultados de la izquierda el pasado 28 de mayo, en las municipales y autonómicas, el saldo es de cerca de 900.000 votos más para ese bloque unido en torno a Sumar.

“La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente”, ha proseguido Belarra, en una referencia velada a la exclusión de Irene Montero de las listas de Sumar. El partido denunció durante las negociaciones para formar la coalición un “veto” a la ministra de Igualdad, que en Sumar siempre han rechazado para hablar de “renuncias” por parte de todas las formaciones políticas que conformaron las listas.

Belarra ha celebrado por un lado los resultados. “Muchas personas respiramos aliviadas. Las mujeres, las personas del colectivo LGTBI, pero también las que tenéis empleos precarios, alquileres altísimos... en general toda la ciudadanía progresista y en general la mayoría social preocupada por una mayoría absoluta de PP con Vox”, ha comenzado la líder del partido. “Si la posibilidad de reeditar el Gobierno de coalición existe es gracias a las personas que se movilizaron el 8 de marzo, a las mares de pensionistas, de servicios públicos, a las mareas sindicales”, ha dicho. Pero también, ha vuelto a lanzar un mensaje contra la forma en que se negoció la coalición: “Si hoy existe posibilidad de revalidar la coalición es gracias a que Podemos actuó con responsabilidad a pesar de que se nos impuso un acuerdo que ninguna formación politica habría aceptado”, ha criticado.

“El resultado de estas elecciones es sin embargo preocupante en muchos sentidos”, ha analizado a continuación. “El pp, el partido mas corrupto y más mentiroso de Europa ha ganado las elecciones. Esta es una victoria ideológica sostenida sobre sus brazos mediáticos, algo de lo que la izquierda se ha dado cuenta demasiado tarde”, ha argumentado. Y es ahí donde Podemos establece las líneas a seguir a partir de ahora: “Nos ponemos en marcha a profundizar el trabajo de la legislatura con una mayoría plurinacional feminista y progresista que nos permita revalidar le gobierno”.

Belarra advierte de que no será “sencillo” por la parte socialista. “La estrategia del PSOE no lo va a poner fácil pero lo vamos a intentar. Ayer España ganó tiempo. Tenemos que demostrar que lo usaremos para reforzar la coalición. La mayoría progresista de la mano de Euskadi y Catalunya nos dijo que teníamos que mejorar”, ha cerrado antes de reivindicar al partido como el “motor ideológico” no solo del espacio político de la izquierda sino también del gobierno de coalición.