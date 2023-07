Bolaños: “Las mujeres se juegan no ser moneda de cambio de un Gobierno ultra y Catalunya, la base de la convivencia”

Félix Bolaños (Madrid, 1975), ministro de la Presidencia y número tres de la candidatura por Madrid del PSOE al Congreso de los Diputados, es de esas personas a las que les cuesta elevar la voz, jamás chapotea en el fango ni ha hecho nunca del insulto su forma de desenvolverse en política. No será porque la oposición le haya tratado con respeto. Todo lo contrario. Le han atizado sin piedad por sacar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, por impulsar una ley de memoria democrática, por redactar el primer decreto de alarma de la pandemia y hasta por reivindicar el sitio que le correspondía al Estado en los actos de la celebración del Dos de Mayo que preside Ayuso en la Puerta del Sol. Es probablemente uno de los socialistas que más marrones se han comido en el ámbito del Gobierno en los últimos años y también de los más cercanos y leales al presidente Pedro Sánchez. Lo uno y lo otro le han servido para que dentro y fuera de su partido tenga tantos partidarios como detractores.

Zapatero: "Quienes más se juegan en estas elecciones son las mujeres que creen en la libertad y en la igualdad"

Más

En esta entrevista, como todo socialista, trata de insuflar ánimos a los progresistas, zarandear conciencias contra una posible “coalición ultra” y llamar sobre todo la atención de las mujeres y de los catalanes. A las primeras advierte de que este domingo “se juegan no ser moneda de cambio en un Gobierno ultra”. Y a los segundos, la base de la convivencia. “Sánchez es el único presidente posible para nuestro país si queremos seguir avanzando. Si la opción es retroceder, puede haber otras opciones”, asegura, convencido de que en los últimos días en el cuarte general de su partido se detecta una corriente de fondo “de gente progresista, pero también de gente de centro, más moderada y menos politizada pero que está espantada ante la posibilidad de que hubiera una coalición ultra gobernando España”.

¿Para qué sirvió el debate a tres de RTVE?

Para ver y para no ver. Ver a tres líderes de tres fuerzas políticas que fueron a explicar cómo ellos ven a España. Una visión muy retrógrada que es la que representa a la coalición ultra del señor Abascal. Y dos visiones del Gobierno progresista, la del presidente del Gobierno y la de Yolanda Díaz. Y lo que no se vio, que fue a un señor, en este caso a Feijóo, que se escondió de su socio de coalición ultra, escondió sus mentiras porque, claro, cómo va a ir a dar cuenta de las cosas que dijo en el debate anterior, y escondió su programa oculto para el país, que son recortes y que, por tanto, no puede explicitarlos. Creo que fue un debate útil por lo que vimos y por lo que no vimos.

Si el Partido Popular ya gobierna con Vox en comunidades y ayuntamientos, ¿por qué no va a querer retratarse Alberto Núñez Feijóo con el señor Abascal, como dijo el presidente del Gobierno?

Pues esa es la pregunta. Efectivamente, es un ejercicio de cinismo bastante difícil de explicar porque es evidente que han pactado con Vox allí donde los números les han dado. Cuando el PP ha sido primera fuerza, cuando ha sido segunda y allá donde han podido realmente. Porque en Canarias, el PP, siendo tercera fuerza política, también ha pactado con quien ha necesitado para gobernar. Pero es cierto que en esta campaña electoral el señor Feijóo no quiere explicitar que forma parte de una coalición ultra.

¿Yolanda Díaz ganó el debate a tres?

El debate de anoche fue una gran victoria de los progresistas y una victoria de Pedro Sánchez. Claramente, toda España pudo ver que es el único presidente posible para nuestro país si queremos seguir avanzando. Si la opción es retroceder, puede haber otras opciones, pero si España quiere seguir avanzando, el único presidente, el único voto fiable, el único voto seguro 100% es al PSOE.

¿La intervención enérgica y en ocasiones vehemente de la vicepresidenta del Gobierno contra las mentiras de Abascal ha podido frenar la decantación de voto del PSOE hacia Sumar que habían detectado los sondeos?

Respetamos mucho a ese espacio político que lidera Yolanda Díaz y que es Sumar. De hecho, estamos diciendo con toda claridad que nosotros, llegado el caso, si los números dan, queremos formar un Gobierno con Sumar, pero, en todo caso, el voto seguro, el voto 100% fiable es el voto al PSOE en todas las provincias de España. Ese voto no falla. Ese voto es un voto de progreso, de futuro y para parar a los ultras. Eso es una realidad.

Pues todos los estudios sociológicos coinciden en que ante el 23J hay una importante pulsión de cambio.

Estamos percibiendo en los últimos días una marea de fondo muy importante con unos porcentajes muy altos de personas, por supuesto socialistas y progresistas, que se están movilizando para votar el domingo, pero también personas que igual no han votado siempre al PSOE o que incluso han podido no votarle nunca. Gente sensata, razonable, moderada, que se está movilizando para que el PSOE sea la fuerza que siga liderando el Gobierno. Y esos porcentajes que estamos viendo nosotros los está viendo también la derecha y por eso se está poniendo tan nerviosa, porque la corriente de fondo que estamos observando en los últimos días es espectacular.

¿Y esa corriente de fondo, según ustedes, es para situar al PSOE en primera posición? Se lo digo porque ninguna encuesta, con la excepción del CIS, concede al PSOE la condición de primera fuerza política.

El PSOE será la primera fuerza. En los últimos 30 años, en todas las elecciones generales, salvo en una, el consenso demoscópico de las encuestas se ha equivocado en más de 25 escaños respecto al resultado final y casi siempre han infraestimado al PSOE. Pasó en 1993, en 1996 y en 2004. Bueno, se acordará del sorpasso famoso que iba a ocurrir en el año 2015 y en 2016. ¿Se acuerda de que Ciudadanos iba a ser la segunda fuerza? Bueno, pues esos errores tan gruesos que también pasaron en 2019 con Podemos, con Vox son la norma. Nunca ha acertado ese consenso de las encuestas. Y eso pasará otra vez este domingo en el que el PSOE va a ser primera fuerza.

¿Quiere decir que va a obtener 25 escaños más de los que les otorgan los sondeos?

Lo que digo es lo que ha pasado en los 30 años anteriores. Ahora, preveo que el PSOE sea primera fuerza, con diferencia. Respeto mucho lo que digan las encuestas y el trabajo de los encuestadores, pero sí le digo que eso son predicciones y lo que es una realidad es que en los últimos 30 años, salvo en 2011, se han equivocado siempre.

Con una derecha fuerte en Catalunya, València, Madrid y Andalucía, ¿dónde está el margen de crecimiento para el PSOE?

El PSOE también está fuerte en todas esas comunidades. Fíjese: las peores encuestas están diciendo que el Partido Socialista está en el porcentaje de voto que tenía cuando ganamos las elecciones de 2019. Es decir, nosotros tenemos un gran margen de crecimiento. Se está produciendo una corriente de fondo, una movilización de gente socialista, de gente progresista, pero también de gente de centro, más moderada y menos politizada pero que está espantada ante la posibilidad de que hubiera una coalición ultra gobernando España.

¿Qué ha cambiado entre el 28M y este mes de julio para que ahora crean que los españoles votarán izquierda y no derecha, como ocurrió en las elecciones locales y autonómicas?

El rumbo que tiene nuestro país lo estamos pudiendo explicar mejor en esta campaña que en la del 28 de mayo porque aquella campaña fue la más sucia que la derecha ha hecho en la historia de la democracia de nuestro país. Ahora, estamos pudiendo explicar lo que hemos hecho, cuál es la situación económica, que hemos creado 21 millones de empleos, que hay más derechos para las mujeres, para los estudiantes, para los pensionistas, para los autónomos y para las empresas… Hemos podido explicar a la ciudadanía lo que queremos proyectar a futuro, que queremos consolidar esos cambios porque un retroceso en este momento no lo merece España ni los españoles lo desean. Por eso se está movilizando el voto hacia el PSOE.

¿Entonces el PSOE no se conforma con un escenario de bloqueo institucional que obligue a repetir las elecciones, tal y como se escucha en algunos cenáculos socialistas?

No, en absoluto. Salimos a ganar las elecciones, queremos ganar las elecciones, merecemos ganar las elecciones y esperamos la confianza de los españoles para ganarlas. Somos el único partido político que tiene un proyecto claro para el futuro de nuestro país. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Qué plantea la coalición ultra? Destruir, derogar y retroceder. Nunca puede ganar el retroceso, nunca puede ganar una política reaccionaria frente a los que queremos mirar al futuro y que nuestro país siga avanzando.

¿Feijóo es lo mismo que Abascal?

Feijóo en esta campaña es peor que Abascal. Bueno, pues eso, creo que hemos conseguido explicarle a la ciudadanía que es un señor que no es en absoluto de fiar.

De una posible abstención del PSOE ante una hipotética investidura de Feijóo, mejor no hablamos, ¿no?¿Se lo dejamos a Felipe González?

Vamos a ser primera fuerza y no se va a plantear ese escenario. Y a Felipe González, mi máximo cariño, mi máximo respeto y mi máxima admiración.

¿Hay tiempo aún para que el expresidente del Gobierno pida el voto en estas elecciones para Pedro Sánchez?

No, no sé… No puedo responder a esa pregunta. Tendrá que responder el afectado.

¿Es aceptable que un exsecretario general del PSOE no se implique en pedir apoyo para el candidato de su partido?

Yo prefiero quedarme con los manifiestos, las declaraciones públicas y el esfuerzo que están haciendo otros compañeros de aquella generación de gobiernos socialistas anteriores que están volcados en que Pedro Sánchez revalide el Gobierno y que los socialistas sigan trabajando por este país. Yo creo que esto es lo importante, que toda la militancia y que todo el partido esté realmente volcado.

¿Y esa lluvia de manifiestos no puede interpretarse como un signo de debilidad del actual secretario general?

Yo lo interpreto en sentido contrario, como compañeros que han gobernado y sufrido cosas parecidas a las que hemos sufrido nosotros. Recuérdese a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero lo que sufrieron cuando eran Gobierno y hay que escuchar las cosas que ahora dice la derecha de ellos. Esa gente sabe lo que se sufre, lo que se trabaja y también cuál es el rumbo que queremos para nuestro país, que es modernizarlo y conseguir que estemos en el liderazgo de Europa cuando se toman las decisiones en Bruselas. Toda esa gente quiere hacer algo, quiere aportar su granito de arena y lo que ha hecho es manifestar públicamente que quieren que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.

¿Dónde ha estado el PSOE en esta campaña?

Pues no hemos parado de estar en sitios. Al menos los ministros y la ejecutiva del Partido Socialista no hemos parado. Es verdad que ha sido una campaña con mucho protagonismo del presidente del Gobierno, como debe de ser, porque es el candidato y es el presidente. Ha tenido mucho protagonismo en entrevistas y en programas de máxima audiencia, pero también el resto de ministros y de personas de la Ejecutiva. Hemos hecho campaña allí donde se nos ha llamado y donde hemos considerado que era útil. Me consta que están desplegados por todo el territorio. No hay más que ver la agenda de cualquier día.

Me refería más bien a los barones y a los secretarios generales de los diferentes territorios.

Los territorios también están haciendo actos y están pidiendo el voto para el PSOE. Es verdad que las fechas del mes de julio no acompañan a una movilización masiva para actos públicos. Pero nos pasa a todos los partidos.

¿Convocar las elecciones en el mes de septiembre hubiera ayudado a que el electorado visualizara las consecuencias de la gestión en los gobiernos que han configurado el PP y Vox? ¿No hubiera sido más beneficioso para la izquierda?

El presidente del Gobierno no hizo ese tipo de cálculos cuando convocó. Lo hizo asumiendo en primera persona la responsabilidad del resultado electoral de mayo y con un deseo que yo creo que le honra, que es clarificar cuanto antes la situación en España, que los españoles vayan, que voten y que se clarifique cuanto antes a dónde llevamos al país. Si el país sigue avanzando con un Gobierno socialista o si retrocede en seco y se pone en marcha el programa ultra, que es derogar todos y cada uno de los avances que hemos llevado a cabo en estos cuatro años.

¿Decir que el PP ha revalorizado las pensiones siempre que ha gobernado es ignorancia o es mala fe?

Probablemente sea ignorancia, sea mala fe y sea además mentira. Es tal el cúmulo de falsedades y de mentiras que ha dicho el señor Feijóo en los últimos días que por eso ha perdido todo su crédito. Pero cualquier cosa que diga el señor Feijóo en este momento hay que ponerla en cuestión porque la probabilidad de que sea falsa es altísima. Él sabía que el PP no había actualizado las pensiones conforme al IPC y no le importó mentir sin mover un músculo de la cara, como hizo en el debate contra Pedro Sánchez. ¿Por qué lo hace? Habrá que preguntárselo a él, porque hasta los medios de línea editorial conservadora se lo están reprochando. No puede mentir de esta manera. Ese día lo que hizo fue mentir a los pensionistas. Con nosotros, las pensiones ha subido un 8,5%, lo que ha supuesto una media de 1.500 euros más al año de ingresos en cada pensionista. Con el PP, la ley establecía un 0,25% de subida siempre, es decir, 14 euros en un año. La diferencia entre votar al Partido Socialista o votar al PP para los pensionistas es cobrar 1.486 euros más si votan al Partido Socialista y cobrar 1.486 euros menos si votan al Partido Popular.

¿Por qué cree que vivimos en una España en la que la gestión ha dejado de importar y se ha impuesto la difusión de bulos?

Es una reflexión muy de fondo esta pregunta. Lo que plantea no podría responderse con un sujeto, con un verbo y con un predicado. Yo creo mucho en la gestión y creo mucho en la política como herramienta de transformación de la sociedad y de la vida de la gente para mejorarla. Me preocupa mucho que lo que usted pregunta lo afirmemos, es decir, que no cuente la gestión y que aquí lo que valga es saber quién la dice más gorda. Porque en eso de a ver quién la dice más gorda, gana la coalición ultra. En esta campaña, quien la está diciendo más gorda es Feijóo, mucho más que Abascal. Las mentiras que están utilizando son una técnica ultraderechista de libro, la que utilizaron Trump, Bolsonaro y toda la ultraderecha mundial. Bueno, pues yo pongo en valor la gestión y lo que hemos hecho. Por eso le pedimos el voto con la confianza que da haber trabajado para ellos y querer seguir trabajando. Yo pido el voto a los estudiantes que tienen una beca, a los trabajadores que tienen un contrato indefinido, a las mujeres a las que se les ha subido su salario como consecuencia del salario mínimo interprofesional, a los pensionistas, a las empresas que les dimos ayudas con la pandemia, a los autónomos para los que creamos una prestación cuando tenían cese de actividad porque no tenían negocio... Pedimos el voto a todas esas personas que han sido beneficiarias de las políticas del Gobierno. Claro, ¿cuánto hay que mentir a estas personas para que no reconozcan lo que hemos hecho desde el Gobierno socialista? Pues hay que mentir mucho y el domingo veremos si ganan la buena política, la política útil y la gestión o ganan los bulos.

El presidente Sánchez ha reconocido en varias ocasiones que ha cometido errores, pero nunca le he escuchado enumerar alguno de ellos. ¿Cuál cree que ha sido el déficit de este Gobierno?

Posiblemente en la próxima legislatura tengamos que hacer un mayor esfuerzo para que haya menos ruido en la política del Gobierno y que por tanto el PSOE y Sumar, si finalmente conformamos un Gobierno juntos, hagamos menos ruido y trabajemos de manera más coordinada para explicar todo lo que hace el Gobierno.

¿Quiere decir que con Yolanda Díaz, ante una posible reedición de la coalición, la cohabitación será más pacífica de lo que lo fue con Ione Belarra y con Irene Montero?

Creo que sí.

¿Ve a Irene Montero repitiendo como ministra de Igualdad?

Eso es una competencia del presidente del Gobierno y mi opinión aquí sirve poco.

¿Fue un error ceder el Ministerio de Igualdad a sus socios de coalición?

El PSOE tiene mucha trayectoria en materia de igualdad. Las mujeres españolas lo saben. Todos los avances de las mujeres españolas en la democracia han sido de la mano del PSOE: la ley del aborto, la ley de violencia de género, la ley de igualdad… Por cierto, todas con el voto en contra de la derecha. Y no solo eso, sino que lo llevaban al Constitucional a ver si lo podían tumbar. Por tanto, las credenciales del PSOE en materia de igualdad son innegables. El PSOE es el partido de las mujeres y el partido feminista de este país.

¿Entonces por qué han perdido gran parte del voto femenino que les apoyaba antaño mayoritariamente?

Vamos a ver el domingo. Yo creo que va a haber una movilización muy importante de mujeres. Todos nos jugamos mucho el domingo. España se juega mucho, pero dentro de lo que nos jugamos todos, las mujeres en particular se juegan no ser moneda de cambio en un Gobierno ultra del PP y Vox, igual que se juegan mucho, por ejemplo en Catalunya, que se juega la base de la convivencia. Por eso yo espero una movilización muy masiva de las mujeres españolas, de la gente progresista, de la gente sensata, de la gente moderada, además de una movilización muy masiva en Catalunya.

¿Cuáles serían las consecuencias de despertarse el lunes en la España de 1973 –por utilizar la misma expresión que utilizó el presidente del Gobierno la noche del miércoles en el debate– teniendo en cuenta que vivimos en un Estado de Derecho pleno y que la democracia tiene unos contrapesos que no tienen las dictaduras?

No quiero ni pensar en un escenario donde hubiera una coalición ultra en nuestro país. Prefiero estar convencido, como estoy, de que los votantes progresistas y la gente sensata y moderada de este país va a apoyar al PSOE. Vamos a ser primera fuerza y vamos a reeditar el Gobierno.

¿Qué les diría a aquellos que creen que se ha impuesto el marco de que Pedro Sánchez forma parte del problema de este país y no de la solución?

Pedro Sánchez es la solución. Lo ha sido durante estos cuatro años porque cuando él se va a Bruselas trae 140.000 millones de euros, que son una de las causas por las cuales la economía española va como una moto. Consiguió que se rebajara la factura de la luz gracias a una negociación también en Bruselas que fue extenuante. Claramente forma parte de la solución porque lidera los debates en Europa, porque es un hombre muy valiente, muy capaz, muy competente y muy buen negociador. Pedro Sánchez es una garantía de futuro para nuestro país, en contra de lo que pueda decir cualquiera de los partidos que forman la coalición ultra.

Y, después de Pedro Sánchez, ¿qué detecta su radar en el PSOE?

Le quedan tantos años a Pedro Sánchez de secretario general y de presidente del Gobierno, que esa pregunta es en este momento imposible de responder.

¿Hay socialistas preparados para ajustar cuentas con el presidente del Gobierno?

No creo que haya socialistas en ese contexto. Estamos todos centrados en que el 23 de julio haya una victoria socialista, una victoria rotunda y una victoria clara, además de una victoria por sorpresa que son las que gustan más.

Y si no hay una victoria clara, rotunda y por sorpresa, ¿dónde ve a Pedro Sánchez?

Estoy convencido de que vamos a ganar. Y a Pedro Sánchez le veo en La Moncloa y en la secretaría general del partido.

Entrevista completa a Félix Bolaños:

Vídeo: Clara Rodríguez