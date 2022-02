Casado apoya un Gobierno en solitario en Castilla y León y carga contra Vox, a los que tilda de “populistas y radicales”

"Populistas y radicales". Así ha definido Pablo Casado a Vox ante el Comité Ejecutivo Nacional que analiza este martes el escenario tras las elecciones en Castilla y León. El presidente del partido ha respaldado a Alfonso Fernández Mañueco para que negocie "un Gobierno fuerte, estable y en solitario; con pilares firmes, sin trajes prestados y sin la espada de Damocles continua sobre la cabeza". "Tiene todo nuestro apoyo" para la negociación, ha dicho. "Con nuestros principios siempre presentes", ha añadido, para enumerar que "la igualdad no es negociable, ni la cohesión territorial ni la integridad autonómica ni la integración en Europa".

Pablo Casado ha intervenido ante el órgano que reúne a su dirección con los barones autonómicos. A la cita han acudido todos los presidentes regionales del PP, con excepción del andaluz Juan Manuel Moreno, ausente desde el final de la campaña en Castilla y León. A la entrada, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que ella prefiere pactar con cualquiera menos con el "sanchismo". Un significante en el que aglutina a todos, menos a Vox.

"Espero que haya un Gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España", señalaba esta mañana, en un desayuno informativo que ha marcado la agenda del día en el PP, en referencia al Gobierno central. "Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y, sobre todo, blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza, y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos", ha concluido.

Ayuso ha defendido que Mañueco debe negociar con autonomía, pero ha defendido su propio acuerdo con Vox. La respuesta de Casado, con quien se ha reabierto la bronca interna por el control del PP de Madrid, ha llegado pasadas las seis de la tarde. "Los que pretenden desestabilizar pinchan en hueso. No aceptamos presiones", ha apuntado el presidente del partido, quien ha planteado que su objetivo es "unir la derecha sin desunir a España" para lo que apuesta por "fortalecer un partido que está en la derecha [el PP] para hacer una tarea de centro".

Casado ha defendido en varias ocasiones el "autonomismo" que reconoce la Constitución, el "europeísmo", en cuya construcción ha puesto al PP; y el "atlantismo", justo después de la reunión que mantuvo Santiago Abascal con el presidente húngaro, Viktor Orbán, uno de los pocos aliados que tiene Vladimir Putin en Europa.

Pero no ha sido la única referencia a las políticas que plantea Vox. Casi a la vez que el Congreso debate dos iniciativas de la ultraderecha de marcados tintes xenófobos, Casado ha pedido rechazar estas ideas y el PP no se sumará este martes a las propuestas parlamentarias de Vox, tal y como ha anunciado la portavoz, Cuca Gamarra. El presidente ha situado a su partido como "alternativa a los radicalismos y populismos a izquierda y derecha".

Pero el PP sabe que los 31 procuradores de Mañueco no son suficientes, ni mucho menos. Por eso, ha señalado que el PP es "por convicción un partido que dialoga y alcanza acuerdos, a nuestra izquierda y a nuestra derecha". "En otro eje también", ha añadido, en referencia velada a los partidos provinciales a los que el propio Mañueco ninguneaba esta mañana.

"Pero quiero decir que tenemos límites para pactar y acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones. Y no vamos a renunciar a ellos, nunca", ha espetado. "La igualdad no es negociable, ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa", ha planteado. "No aceptamos el revisionismo constitucional, ya sea en contra de las comunidades autónomas, las diputaciones o la monarquía", ha sumado, para concluir: "Quien quiera pactar, tendrá que aceptarlos y respetarlos".