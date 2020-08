Castilla y León se abre a pedir el estado de alarma si la situación empeora mientras otras comunidades rechazan la medida propuesta por Sánchez

Las comunidades autónomas rechazan, por el momento, aprobar el estado de alarma por territorios que ha propuesto este martes el presidente del Gobierno. Tan solo Castilla y León ha valorado decretarlo "si fuera necesario". Así lo expresó esta mañana su vicepresidente, Francisco Igea, que ha subrayado que aunque "ahora no es el momento" y no se lo han planteado de momento, si es imprescindible, tomarán "las medidas necesarias".

"Vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para evitar escenarios como los de marzo y abril", ha recalcado. Unas horas más tarde, se ha pronunciado al respecto el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha expresado en Twitter que llevan meses pidiendo una herramienta sin tener que recurrir al estado de alarma. Ha dicho que esta medida no es la solución, aunque, ha subrayado, no renunciarán "a ninguna herramienta para proteger la salud y la vida" de los habitantes de la comunidad.

Desde @jcyl ya hemos demostrado que asumimos nuestra responsabilidad, no esquivamos nuestras obligaciones.



No renunciaremos a ninguna herramienta para proteger la salud y la vida de nuestros vecinos. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) 25 de agosto de 2020

El presidente del Gobierno ha anunciado nuevas medidas para impulsar la cogobernanza con las comunidades en un momento en el que algunas se han quejado de la inacción del Ejecutivo. Una de ellas es la activación del Ejército para que los militares actúen como rastreadores para frenar la expansión de la COVID-19. Además, Sánchez ofrece a los presidentes autonómicos que reclamen la activación del estado de alarma para limitar la movilidad en sus territorios. Serían los jefes de los ejecutivos regionales los que ostentarían el mando único.

La Generalitat ha descartado pedir la aplicación en Catalunya del estado de alarma territorial que ha planteado como posibilidad este martes Sánchez. La consellera de Salud, Alba Vergés, ha asegurado que no lo ven “en absoluto necesario”.

También se ha pronunciado al respecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado que se pase "del estado de alarma a la nada, a la ausencia, como ha ocurrido durante este verano, y de la nada y la ausencia otra vez al estado de alarma". Ayuso ha abogado por "una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas para que, en base a nuestra autonomía, según esa estrategia, caminemos juntos". "No nos podemos permitir confinamientos o confinamiento total y la alerta creo que tampoco sirve de mucho, todo lo contrario; trasladamos una imagen a mi juicio muy perjudicial para Madrid y para España", ha dicho la presidenta autonómica que ha asegurado, no obstante, que llegado el momento pondrá todas las medidas necesarias a disposición de los ciudadanos, que reconocía que no le había dado tiempo a estudiar la medida puesto que el anuncio de Sánchez ha coincidido con su rueda de prensa para presentar la vuelta al cole.

El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha abogado por la "colaboración leal" de Euskadi con el Gobierno central y con el resto de comunidades autónomas para adoptar medidas para combatir la pandemia, pero ha considerado innecesario un nuevo estado de alarma. "Hay otras figuras posibles. Ahora la coordinación existe, la colaboración leal existe. La comunicación es casi diaria. Si hay voluntad, es posible" sin estado de alarma, ha repetido en varias ocasiones.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también ha rechazado la medida. "España no puede permitirse 17 estrategias diferentes para frenar una pandemia. La región de Murcia continúa estando por debajo de la media nacional en cuanto incidencia COVID-19 pero la situación nacional requiere coordinación y sumar esfuerzos, no 17 estados de alarma", ha dicho en su cuenta de Twitter.

Desde Navarra, fuentes del gobierno foral, sin citar en concreto el estado de alarma, ha señalado la importancia de "apostar por la descentralización en el proceso de decisión como herramienta para aportar soluciones más flexibles y más adaptadas a la realidad de cada Comunidad Autónoma".