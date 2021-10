El coche de la presidenta de La Rioja se salta el límite de velocidad a 156 km/h

La presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, ha pedido perdón en su perfil oficial de la red social Twitter tras haber mostrado que el coche que la llevaba a Valencia circulaba a 156 km/h. La imagen desde el interior del vehículo mostrando el velocímetro fue publicada en la cuenta oficial de Andreu en otra red social, Instagram, a primera hora de esta mañana. Poco después, y tras las críticas recibidas, esa imagen ha sido retirada y sustituida por otra, en la que ya no aparece el salpicadero del vehículo.

"¡Perdón! Yo no conducía pero el error es grave. Debemos respetar siempre los límites de velocidad", ha tuiteado horas después la presidenta en respuesta a las críticas de Diego Bengoa, coordinador general del PP en La Rioja.

"Ahí tienen a la presidenta de La Rioja circulando a 156 km/h incumpliendo los límites de velocidad. Espero que la Guardia Civil tome las medidas oportunas y la sancione. Mal ejemplo el que da la presidenta. Luego se ha dado cuenta y lo ha quitado, pero ya era tarde…", escribía Bengoa.

🙁 ¡Perdón! Yo no conducía pero el error es grave. Debemos respetar siempre los límites de velocidad. — Concha Andreu /❤️ (@ConchaAndreu) 15 de octubre de 2021

También desde el Gobierno regional han admitido los hechos y, mediante un comunicado, han señalado que Andreu "no ha sido consciente de la velocidad a la que viajaba y ha reconocido el error con transparencia y honestidad".

También se afirma en esa nota que "no era ella la conductora, por lo que no ha infringido ninguna norma. No viajaba en vehículo oficial, por lo que no ha habido un mal uso de recursos públicos. Tampoco era su coche particular".