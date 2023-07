La Comisión Europea confía en España para presidir la UE pese a las elecciones mientras el PP arremete contra el Gobierno

No hay ningún problema para la Comisión Europea en que España celebre elecciones generales nada más comenzar el semestre en el que ostentará la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. “Absoluta normalidad”, ha dicho Pedro Sánchez, por su parte, en una rueda de prensa junto a la presidenta del gobierno comunitario, Ursula von der Leyen, en la que la alemana se ha mostrado confiada en que el país hará un trabajo “eficaz”. Para no entrar en problemas con la Junta Electoral, el presidente del Gobierno no ha querido siquiera responder a una pregunta sobre el auge de la extrema derecha en Europa mientras que el PP, que este mismo sábado se comprometió a actuar con “lealtad”, ha arremetido contra el Gobierno por lo que ha considera que ha sido una reunión “deslucida por el récord de ausencias de comisarios”.

La Comisión Europea ha desembarcado en Madrid este lunes para participar en el tradicional encuentro con el Gobierno que asume la presidencia rotatoria de la UE. La cita tuvo que adelantarse unos días para que no coincidiera con el arranque de la campaña electoral y una decena de comisarios no han acudido a la reunión que se ha celebrado en la Galería de las Colecciones Reales y a la que sigue una recepción del rey Felipe VI en el Palacio Real.

El PP ha aprovechado esa situación para cargar contra el Ejecutivo. “Es una visita muy deslucida por el récord de ausencias de comisarios”, ha asegurado Esteban González Pons, vicesecretario y eurodiputado del PP. El dirigente popular ha achacado estas ausencias a que “en su mayoría no quieren ser utilizados en la campaña de Pedro Sánchez”. “Somos el país al que menos comisarios acuden cuando se arranca la Presidencia”, ha insistido González Pons en un vídeo difundido por el partido. El cuestionamiento sobre los resultados del encuentro se produce dos días después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurara que su partido actuaría con “lealtad” durante el semestre.

La mayoría de los comisarios que no han acudido a Madrid tenían cuestiones de agenda. El vicepresidente para el Pacto Verde, Frans Timmermans, está en China mientras que los responsables de Mercado Único y el de Agricultura, Thierry Breton y Janusz Wojciechowski, respectivamente, se encuentran en Tokio. El vicepresidente para las Relaciones Interinstitucionales, Maroš Šefčovič, que ha sido el encargado de pilotar el Brexit, participa en una Asamblea Parlamentaria en Reino Unido y el comisario de Justicia, Didier Reynders, en el lanzamiento del Centro para la Persecución de los Crímenes en Ucrania que se ha celebrado en La Haya. El responsable de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, que ha recibido el ataque del PP europeo por sus advertencias sobre Doñana, tenían una reunión sobre Macedonia del Norte, y la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, se ha quedado en su país para mantener varios encuentros con la patronal y sectores daneses. La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, y el de Ampliación y Vecindad, Olivér Várhelyi, no han acudido sin que el calendario de la Comisión Europa ninguna actividad.

A pesar del ambiente preelectoral en el que se ha celebrado la cita y que la presidencia estará marcada inevitablemente por lo que ocurra en las elecciones -o bien la pilotará un gobierno en funciones hasta que se constituya formalmente el mismo o bien haya un cambio de color-, Von der Leyen ha asegurado que no afectará. “Independientemente del resultado de las elecciones, confío en que el Gobierno de España y las instituciones españolas sean capaces de una presidencia eficaz y confío en el espíritu europeo de España”, ha aseverado la jefa del ejecutivo comunitario, que ha reconocido que la UE se encuentra en un “momento crucial” al acercarse el final del mandato. Así, ha puesto sobre la mesa algunas cifras: de las 250 propuestas que ha hecho Bruselas desde 2019, dos tercios han acabado su recorrido mientras que un tercio queda pendiente.

Por eso Sánchez se ha comprometido a que la intención del Gobierno sea dar un acelerón a algunos de esos expedientes. “No es la primera vez que durante la presidencia de un país se celebran elecciones”, ha respondido a la pregunta de si los comicios pueden afectar negativamente a ese desempeño: “España ha acumulado una experiencia en la preparación de las presidencias que va a hacer que estos dosieres y debates avancen y se puedan cerrar en nuestra presidencia”.

Von der Leyen: “Los extremistas de derecha e izquierda temen los cambios”

Entre las negociaciones que tendrá que pilotar España están las reglas fiscales con las que Bruselas pretende recuperar la ortodoxia financiera o la revisión del Marco Financiero Plurianual, además de legislación para hacer frente a la competencia económica extranjera o el cambio normativo para acelerar la producción de munición con destino a Ucrania. Pero el asunto que ha estado más presente este lunes ha sido el Pacto de Migración y Asilo, uno de los que más división genera en la UE y que protagonizó la cita de los líderes de los 27 la semana pasada, cuando Polonia y Hungría bloquearon unas conclusiones muy genéricas sobre el asunto para dejar claro su rechazo a la posición acordada por los ministros de Interior de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión.

“Trabajaremos para que sea un acuerdo equilibrado”, ha defendido Sánchez en la rueda de prensa en la que ha insistido en la necesidad de tener en cuenta la dimensión exterior de la migración, que es lo único en lo que están de acuerdo los 27, que se encaminan cada vez más a la 'Europa fortaleza'. “Queremos aproximarnos desde un punto de vista constructivo para cerrar un acuerdo positivo”, ha apuntado.

Sánchez y Von der Leyen han evitado cualquier tipo de conflicto institucional ante la cercanía de los comicios. El español ni siquiera ha querido hacer una reflexión sobre el auge de la extrema derecha mientras que la alemana sí ha contestado a la pregunta. En un momento en el que el PP a nivel europeo ha roto el cordón sanitario a la extrema derecha (en Italia forman parte del Ejecutivo de Giorgia Meloni y se han apoyado en esas fuerzas en países como Suecia y Finlandia, Von der Leyen ha afirmado que “los extremistas, de derecha o de izquierda, miran atrás y temen cualquier tipo de cambio”. “Nosotros, el núcleo del grupo democrático, debemos demostrar que tenemos ideas claras sobre cómo lidiar con los cambios que están ocurriendo”.

La presidenta de la Comisión Europea se ha referido especialmente a la emergencia climática, y también a cuestiones como la tecnología, que son, ha dicho, “desafíos” que deben convertirse en “oportunidades”. “Tenemos una idea clara de lo que está pasando. El cambio climático es un hecho, tenemos una idea una visión de cómo afrontarlo”, ha defendido la alemana en un momento en el que la agenda verde se ha convertido en uno de los nuevos puntos divisorios en el continente dado que ha provocado un enorme malestar en algunos sectores económicos, especialmente el agrario, que denuncian la asfixia de la industria por el impulso de leyes ecológicos. Las protestas agrarias recorren media Europa y el auge de los partidos que defienden los intereses de los agricultores (que han llegado a ser primera fuerza en los comicios holandeses) han llevado al PPE a reconsiderar su posición, desmarcarse de Bruselas y, junto a la extrema derecha y algunos eurodiputados liberales, pretenden tumbar una ley de restauración de la naturaleza, que plantea la recuperación de los ecosistemas de aquí a 2050.