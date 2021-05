El Congreso acorrala a uno de los comisarios sospechosos de sabotear el caso Gürtel

El comisario en excedencia José Luis Olivera se ha desvinculado esta tarde en el Congreso de las afirmaciones que realizó José Manuel Villarejo en su presencia, y que aparecen en una grabación incorporada al sumario de Tándem, en la que el principal investigado asegura que, si no llega a ser por él y por el compareciente esta tarde ante la comisión que investiga Kitchen, el caso Gürtel “los podía haber mandado a todos a tomar por el culo”, en alusión a la cúpula del Partido Popular.

La afirmación se explica en que Olivera fue el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que sacó adelante ese caso y que, al tiempo, no llegó hasta los máximos responsables del PP, en la época de Mariano Rajoy como presidente del partido. “La Gürtel los podía haber, vamos, los podía haber mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste (Olivera)… y eso no se puede olvidar en la puta vida”, dice Villarejo en la grabación aludida.

Olivera, ahora con un puesto de directivo en la Real Federación Española de Fútbol, ha asegurado que no sabe por qué Villarejo decía eso, que él nunca lo ha afirmado y que, todo lo contrario, se considera “la apisonadora de Gürtel”. “La catástrofe se la he creado yo al Partido Popular”, ha llegado a decir. "Yo nunca me la he jugado por ningún partido", ha contestado al portavoz de Unidad Podemos, Ismael Cortés.

Una postura similar ha adoptado cuando los diputados han sacado a colación las conversaciones y anotaciones de Villarejo y otros miembros de la banda, como el empresario Adrián de la Joya, expresando su deseo y haciendo gestiones para que le nombraran a él, a Olivera, director adjunto operativo de la Policía, algo que se frustró. El comisario en excedencia ha asegurado que él no quiso ser número dos de la Policía, puesto al que, sin embargo, se presentó formalmente en varias ocasiones.

El portavoz del Partido Popular, Luis Santamaría, ha leído el amplio currículum de Olivera y ha acusado al PSOE de querer criminalizar a los policías que pasan por la comisión. Al terminar de leer la lista de destinos y reconocimientos a Olivera ha roto el papel y ha dicho: “Esto es lo que vale para el señor Sicilia (portavoz del PSOE)”.

Existe una conversación grabada en el sumario en el que aparece Villarejo hablando con el abogado Javier Iglesias, protagonista esta mañana en la comsión Kitchen, que ha sido leída por los diputados en varios extractos y ocasiones esta tarde y que se desarrolla de la siguiente forma:

Villarejo: "Aparte de ser la persona más ideal (Olivera, para el puesto de DAO) es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores macho a esta gente, joder, que en el 2009, este señor y yo estuvimos jugándonosla esa pal Rubalcaba, estuvimos viéndole y éste (Olivera) emboscado en el puto coche para que no nos mordieran, macho, eh, para el tema de la Gürtel de los cojones… Que la Gürtel los podía haber, vamos, los podía haber mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste… y eso no se puede olvidar en la puta vida".

Iglesias: "Empezando por el jefe…"

Villarejo: "Empezando por el mierda del jefe…"

Iglesias: "Por el de los bigotes”

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le preguntó por esos “favores”. “No lo sé -ha respondido Olivera- yo he hecho muchos favores a mucha gente. Si usted me pide un favor mañana se lo hago”. Rufián ha respondido que no quería acabar “en la cárcel”.

Olivera ha intentado defender que fue precisamente el PP quien le apartó de la UDEF a su llegada al gobierno en 2012. El portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha tenido que recordar que le apartaron de esa unidad para ascenderle a director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, que posteriormente sería también contra el Terrorismo, también con Olivera al frente.

En último término, el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, le ha preguntado a Olivera si había sido condecorado en tiempos del PP. El comisario ha tenido que reconocer que se le concedió una Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, esto es, pensionada. Iñarritu le ha preguntado si había puesto para ello su vida en peligro, como recoge la Ley, ante lo que no ha obtenido respuesta.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, una investigación sobre el patrimonio de Olivera que no ha dado, por el momento, resultados concluyentes. El comisario aún no ha sido llamado a declarar.