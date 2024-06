Los conservadores fuerzan una reunión del Poder Judicial tras la carta de Sánchez sobre el juez que investiga a Begoña Gómez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, uno de los órganos con más poder dentro de la institución, ha convocado una reunión urgente para el lunes de la semana que viene y “pronunciarse” sobre “las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial”. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican a elDiario.es el motivo de esta convocatoria extraordinaria para el día siguiente a las elecciones europeas: las declaraciones del presidente Pedro Sánchez sobre el juez que ha llamado a declarar a su esposa.

Estas mismas fuentes explican que han sido varios vocales del sector conservador del CGPJ los que han pedido que la Comisión se reuniera este mismo jueves, pero que otro sector liderado por el presidente, Vicente Guilarte, han propuesto que se hiciera la semana que viene, después de las elecciones. La decisión de hacerlo finalmente el 10 de junio se ha tomado por consenso de todos los grupos.

En los últimos días el juez Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia de Manos Limpias, ha llamado a declarar a Begoña Gómez en calidad de imputada. Pedro Sánchez, en una segunda misiva dirigida a la ciudadanía después de la primera tras conocerse la apertura de diligencias, aludiendo a la decisión de Peinado: “Se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”.