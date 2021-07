Cs apoya el fallo del Constitucional porque va por la vía más garantista

Madrid, 15 jul (EFE).- El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha apoyado el fallo del Tribunal Constitucional contra la utilización del estado de alarma porque aboga por una vía más garantista que es el estado de excepción, ante la necesidad de reducir la movilidad por una pandemia.

En declaraciones a Onda Cero, Bal ha señalado, no obstante, que su formación votó a favor de todas las prórrogas del estado de alarma porque no tenía lógica la movilidad ante un momento en el que no había EPIS, ni mascarillas y las UCIS estaban saturadas.

Bal ha incidido en que aunque votaron a favor de todas las prórrogas Ciudadanos pidió al Gobierno en reiteradas ocasiones que aprobara una nueva la Ley que se ajustara a la situación de una pandemia, ya que ni el estado de alarma ni el estado de excepción eran los adecuados.

"Pero el Gobierno se negaba con tal de no enfadar a sus socios separatistas y nacionalistas", ha puntualizado tras señalar que cambiar la ley daría más poder al Estado y menos a las comunidades autónomas.

Bal ha recordado que el Tribunal Constitucional no niega la necesidad de un estado de alarma sino que se decanta por un instrumento que da más garantías, como es el estado de excepción, lo que ha considerado que deja clara la seguridad jurídica frente a futuras situaciones similares.

"El estado de excepción se declara ante situaciones de grave alteración del orden público, que no se produjeron durante la pandemia, y por lo tanto ninguna de los dos estado (alarma y excepción) casaba con los hemos que hemos padecido...pero entre los dos razonamientos me parece bien decantarse por las mayores garantías al ciudadano", ha considerado.

Bal ha criticado el "berrinche" y "arrebato" de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que como jurista ha lamentado las "elucubraciones doctrinales" del Tribunal Constitucional, cuando -en su opinión- "es la tarea que tiene que hacer" este tribunal.