“Democracia en peligro”, “ególatra”, “fraude electoral”, “antisistemas”, “matonismo”: el estreno de Tellado como portavoz del PP

El flamante portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, se ha estrenado en una ronda de entrevistas en las que ha insistido en rebajar a “chascarrillo” la frase que dijo hace un par de semanas en la que conminaba al entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, a huir del país “en un maletero”. “Lo retiro”, ha llegado a decir con una amplia sonrisa en la boca en uno de los programas matinales del martes en los que ha participado. La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo no ha echado de menos el insulto porque tenía palabras gruesas de sobra en el zurrón para repartir. Todo, después de situar a su partido y a sí mismo “en el centro”.

“La democracia está en peligro desde el Gobierno”, ha sostenido Tellado, emulando las palabras de Isabel Díaz Ayuso en las que sostuvo que Pedro Sánchez estaba metiendo en España una “dictadura” por “la puerta de atrás”. El portavoz ha defendido con fruición a la presidenta madrileña, de cuyas declaraciones ya dijo que “le suelen parecer acertadas”. Fue en la misma rueda de prensa en la que leyó del papel que le dio el equipo de comunicación de Feijóo el supuesto “chascarrillo” del maletero.

La retahíla de acusaciones de Tellado, quien ha optado por no responder a las preguntas de los diferentes entrevistadores y recitar el argumentario fabricado en la sede de la madrileña calle de Génova, no ha parado ahí. El portavoz ha señalado que el Gobierno lleva a cabo una “colonización de los poderes del Estado” y una “politización de todas las esferas”. Justo un día después de que Ayuso anunciara que no invitará a nadie del Ejecutivo a ningún acto de la Comunidad de Madrid por un supuesto veto en la inauguración de un tramo del AVE. O de que ataque el Trasvase del Tajo del que viven los regantes valencianos y Murcianos.

Pero el “ególatra” es Pedro Sánchez, según Tellado, quien pone “todo al servicio del relumbre de su liderazgo”. “No puede mirar a sus votantes”, ha sostenido. “No puede mirar a la cara de los españoles”, ha insistido. A la tercera ha vuelto a recitar la misma frase cuando le preguntaban por la posición del PP, no por el Gobierno: “La realidad es que Pedro Sánchez no puede mirar a la cara a los españoles porque es producto de un auténtico fraude electoral”. “La inmensa mayoría está en contra de su pacto de Gobierno y los que le han votado no le han votado para eso”, ha apuntado, para señalar: “Necesita satisfacer a todos los antisistema de nuestro país”.

Tellado tampoco ha entonado un mínimo acto de contrición por haber acosado al hoy ministro de Transportes, Óscar Puente, después de ser increpado en un tren por una persona que cuenta con un largo historial de detenciones anterior y posterior. El portavoz del PP consideró entonces que el acosador era la víctima, y viceversa. Y en su estreno como segundo principal rostro de su partido no se ha enmendado, sino que ha señalado el “matonismo” de Puente por su intervención durante la fracasada investidura de Feijóo.

Tellado le ha acusado de “detener un tren para que echasen a una persona que viajaba en ese convoy y que le preguntó por Puigdemont y el PSOE”. Ese “persona” ha sido condenado por agredir a un hostelero, detenido por agredir a policías, por coacciones a una mujer y allanamiento de morada, además de a su expareja. Incluso atacó la casa de su madre, de quien difundió fotos íntimas.

El portavoz parlamentario del PP ha reiterado además sus críticas a Pedro Sánchez por haber abierto la puerta a un reconocimiento unilateral por parte de España de Palestina como Estado, algo que el PP llevaba en su programa electoral del pasado 23 de julio.

Para Tellado, las palabras de Sánchez no son adecuadas porque Hamás las utilizó en su guerra de propaganda y le felicitó por emitirlas, pese a que el grupo terrorista no reconoce a Israel y no aboga por la solución de los dos Estados por la que trabaja hace décadas la comunidad internacional.

“Frente al terrorismo, un Gobierno no puede tener dudas”, ha sostenido Tellado, sin especificar a qué dudas se refiere. La mano derecha de Feijóo ha guardado la traca final para cerrar su 'tournée' televisiva: “Pedro Sánchez tiene en su Gobierno a personas que no condenan el terrorismo y ha formado un pacto encapuchado con los herederos políticos de una banda terrorista”.