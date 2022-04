Podemos denuncia la “hipocresía” de “esconderse tras el apoyo al pueblo ucraniano” para subir el gasto militar

Sin criticar directamente la nueva remesa de 200 toneladas de armamento que España enviará a Ucrania según anunció ayer desde Kiev el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una de las integrantes del Ejecutivo, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha querido este viernes volver a dejar de manifiesto sus diferencias con el socio mayoritario sobre la gestión de la guerra. Durante la Conferencia Europea por la Paz que se ha celebrado en Madrid y que Belarra ha protagonizado junto a otros dirigentes europeos –como el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn–, y partidos estatales como IU, ERC, EH Bildu o el BNG, la ministra ha llamado a los países europeos a “abandonar las hipocresías” con las que a su juicio se está abordando la invasión rusa de Ucrania.

“Porque ante esta guerra mucha gente se pregunta si no ha sido una hipocresía abrazar durante años a Putin a pesar de su autoritarismo y su represión a la comunidad LGTBI, a pesar de sus fuertes vínculos con toda la extrema derecha europea como Le Pen, Orbán o Abascal”, ha asegurado la secretaria general de Podemos. Ella ha ido más allá y ha incluido entre esas incongruencias el anuncio del aumento del gasto militar anunciado por su máximo jefe en el Gobierno, Pedro Sánchez, y que Podemos lleva rechazando desde hace más de un mes.

En su opinión también es “una hipocresía esconderse detrás de las proclamas de apoyo al pueblo ucraniano cuando en realidad se están defendiendo fuertes intereses económicos más inconfesables, como demuestra el hecho de que las 18 mayores empresas de armamento hayan incrementado su revalorización casi un 15% desde que comenzó la invasión hace dos meses, o los compromisos de todos los países europeos de aumento del gasto militar o el aumento de la venta de gas licuado norteamericano a toda Europa”.

Belarra, junto al resto de intervinientes que forman parte del Movimiento Europeo por la Paz, ha insistido en las vías exclusivamente diplomáticas para acabar con la guerra. “Es hora de apostarlo todo a la diplomacia”, ha asegurado la ministra, que considera que cada vez son más quienes plantean “que el camino” que conducirá a la paz es “el del diálogo y la diplomacia”.

“Somos más de lo que nos quieren hacer creer”

“No solo lo estamos diciendo las personas que impulsamos el manifiesto y las organizaciones y los ámbitos a los que representamos. También lo están diciendo sindicatos, movimientos sociales, colectivos feministas, antirracistas, ecologistas, organizaciones en defensa de los derechos humanos, profesores, médicas, escritores e incluso miembros de los coros. Lo está diciendo el Secretario General de las Naciones Unidas y también lo están diciendo el Papa Francisco y el Vaticano, cuyo intento de mediación y cuyas palabras sobre este conflicto deberían, a mi modo de ver, ser tenidas en cuenta. Somos muchas más de lo que nos quieren hacer creer”, ha zanjado.

La intención de su partido, ha dicho, es “desplegar” todo su “poder gubernamental, institucional y social para exigir una implicación real de la comunidad internacional y de Naciones Unidas, como la hubo en El Salvador o en Colombia, para que exista un acompañamiento real y una supervisión garantista a la mesa de negociación entre Rusia y Ucrania”. “Todos los esfuerzos son pocos para lograr un alto al fuego y pararle los pies a Putin”, ha añadido.

A renglón seguido, Belarra ha considerado que “apostar por las vías diplomáticas es la traducción” actualizada “del 'no a la guerra'” y su “forma de exigir paz ya”. “Decir 'no a la guerra' y paz ya significa también instar a todos los actores políticos a abandonar el lenguaje beligerante y sustituirlo por un lenguaje diferente, un lenguaje de paz. Decir 'no a la guerra' y paz ya significa apoyar a la sociedad civil rusa que se opone a la invasión de Ucrania. Significa desplegar una política de asilo digna para todas las personas que huyen, independientemente de su color de piel. Es pensar en la reconstrucción de Ucrania, entender que no se la puede dejar sola en esa tarea y defender la eliminación de su deuda externa”, ha remachado.

En ese punto Belarra ha reclamado a la ciudadanía que salga a las calles contra la guerra. “Sin una movilización ciudadana masiva va a ser muy difícil que quienes de verdad pueden hacer algo para detener esta guerra pronto, lo hagan. Por ese motivo quiero pediros a cada una de vosotras y vosotros, que trabajéis por la paz, que defendáis la paz en el momento en que es más difícil hacerlo, durante la guerra. Firmad los manifiestos, acudid a las concentraciones, llenad los balcones y las redes de símbolos”, ha recalcado.

La paz una “decisión política”

“Construyamos un gran movimiento ciudadano por la paz, una alianza internacional pacifista. Porque la paz no es un resultado, es un camino que los pueblos, cada una de nosotras, recorremos cada día y que debemos cuidar y proteger porque es la condición que hace posible la vida misma. La paz es la decisión política de que no impere la ley del más fuerte, de que reinen la democracia y la igualdad, la decisión de relacionarnos con los demás cuidándonos mutuamente y no agrediéndonos”, ha concluido.