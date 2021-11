Díaz rebaja las expectativas sobre su futuro político mientras Podemos cierra filas con la vicepresidenta

Dos días después del acto organizado por Compromís en Valencia, Yolanda Díaz ha rebajado las expectativas de la puesta en escena este sábado en el Teatro Olympia de una buena sintonía y entendimiento con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra; la líder de Más Madrid, Mónica García y la diputada ceutí, Fátima Hamed.

Yolanda Díaz, "en fase de escucha" para su proyecto de país

Saber más

48 horas ha necesitado también la dirección de Podemos para realizar una valoración oficial del encuentro, al que no fueron invitadas ninguna de sus representantes y del que no tuitearon nada desde las cuentas de Twitter de las máximas responsables de la formación.

Podemos defiende su protagonismo en el frente amplio

Para Isabel Serra, portavoz de la formación, este evento supuso "un antes y un después". En la rueda de prensa semanal que organiza el partido, Serra defendió este lunes que este debate es "el pistoletazo de salida para la construcción de un frente amplio", que "permite la unidad" entre "Compromís, Más País, PCE y Podemos". Asimismo, reivindicó el papel de la vicepresidenta en ese proyecto: "Creemos que Yolanda Díaz es la mejor para garantizar que todas estemos en ese proceso de unidad". Y señaló que es "importante" que su partido impulse "también ese proceso".

Las participantes y sus formaciones destacaban la ilusión que se ha despertado en una parte del electorado tras el encuentro de cinco mujeres políticas, algunas con responsabilidad institucional y otras en la oposición, que reivindican otra forma de hacer política, alejada del ruido y la crispación. En esa misma línea, concluyeron sus intervenciones dos de los puntales que participaron en el acto: Díaz y Oltra. La vicepresidenta valenciana animó a sus compañeras a "caminar juntas desde la diferencia, desde la escucha y el amor".

Aunque la vicepresidenta segunda volvía a rebajar este lunes las expectativas de su futuro político, como ya hizo en declaraciones públicas previas al evento, el sábado sí que reconoció que el encuentro junto a Oltra, García, Colau y Hamed marcaba un punto de inflexión. En su primera intervención señaló que ese debate suponía "el comienzo de algo que va a ser maravilloso". "Aquí, creo que tenemos un proyecto de país", añadió. Este fin de semana Díaz, Oltra y Colau se volverán a encontrar en Barcelona en la clausura de la Asamblea Nacional de En Comú Podem, junto a ellas también se subirá al escenario la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestrynge, y el coordinador general de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, tal y como ha adelantado El Periódico de España.

Díaz sostiene que su prioridad está en el Ministerio

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, el acto bautizado como 'Otras Políticas' proyectó "una manera diferente de ser y estar en política". Aun así, reivindica que su prioridad está en la "gestión diaria" del Ministerio y sostiene que esta reunión sirvió para esbozar un proyecto de país, "pero no se trata de lanzar ningún proyecto político". "Si estuviera en otra tarea, lo haría público, soy una mujer clara", destacó, al ser preguntada sobre sus aspiraciones políticas.

Las declaraciones de Díaz rebajando la importancia electoral del encuentro chocan con las palabras de Serra, que celebró que 'Otras Políticas' sea "un paso importante en la constitución del frente amplio" por la participación de formaciones que actualmente no pertenecen a Unidas Podemos, como Más País y Compromís.

Públicamente, desde el espacio confederal cierran filas con Díaz y tratan de no abrir heridas internas. En esa línea, Enrique Santiago, secretario general del PCE y secretario de Estado de Agenda 2030, apuntaba en una entrevista en TVE que la ausencia de Irene Montero y Ione Belarra no suponía un problema. Retirado de la política institucional, Pablo Iglesias insistía en esa misma idea apuntando –en declaraciones en RAC1– "que no tiene sentido alimentar ningún tipo de polémica a la interna porque es devastador para Unidas Podemos". "Hay que respetar a Yolanda, Yolanda decide con quién sale y cuándo sale", añadía.

A pesar de plantear que había que respetar los tiempos de Díaz, Iglesias sí que le aconsejaba que se cierre y se concrete "pronto" el papel de los partidos en el proyecto de Díaz. "Creo que no vamos a ganar simplemente sumando diferentes caras, diferentes nombres o diferentes siglas; sino siendo capaces de construir un discurso que reilusione a mucha gente", destacó el exvicepresidente de Gobierno.

Por ahora, las participantes del acto reducen el significado del acto que se ha celebrado este sábado y que ha agitado la política nacional en los últimos días. No solo Díaz rebaja expectativas. Mónica García también ha evitado aclarar en una entrevista en Onda Cero si su partido estaría dispuesto a compartir espacio político con la líder de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales.