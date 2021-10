Edmundo Bal, sobre los pagos en metálico a inspectores del Banco de España: "Es absolutamente inaceptable"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha criticado con dureza la actuación de los tres inspectores del Banco de España que, según publica este miércoles elDiario. es en exclusiva, han montado una academia en la sombra —sin oficinas ni nombre ni anuncios públicos— que lleva años cobrando miles de euros en metálico a opositores que quieren acceder a puestos destacados del supervisor bancario. Los tres formadores llevan aproximadamente un lustro manejando grupos de decenas de alumnos a los que imparten cuatro asignaturas imprescindibles para acceder a una de las plazas más codiciadas del organismo regulador, las de inspección de entidades de crédito, un puesto que garantiza un sueldo inicial de 55.000 euros brutos anuales y la posibilidad de hacer carrera en el extranjero.

En billetes y sin recibo: el gran negocio de tres inspectores del Banco de España con la formación de opositores

“Es absolutamente inaceptable”, ha respondido Bal durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la mañana de este miércoles en el Congreso. Según ha recordado, "todas las retribuciones que uno recibe por cualquier tipo de trabajo, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, hay que declararlas bien en el IRPF o bien en el Impuesto de Sociedades".

"Estas retribuciones, como tienen que ver con la enseñanza, no están gravadas por el IVA pero sí están gravadas en el impuesto de personas físicas", ha dicho. "Hay que tributar por todas las ganancias, es absolutamente obligatorio que sea así", ha zanjado Bal, que antes de entrar en política se dedicaba a perseguir el fraude fiscal como jefe del departamento de Penal de la Abogacía del Estado. Durante esa etapa plantó cara a apellidos ilustres de la prensa salmón como Jaime Botín o José María Aristrain, y estableció multas millonarias a varias estrellas de fútbol. También actuó de oficio contra los negocios de la familia Pujol y en el caso de la trama Gürtel, cuya sentencia llevó a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy. Además, desde que aterrizó en política no ha dejado de denunciar "el golpe de Estado" en Catalunya que fue la causa por la que cesó en su cargo al negarse a firmar el escrito para atribuir a los dirigentes del procés un delito de sedición y no de rebelión.

Como experto, Bal ha insistido en que "hay que tributar por todas las ganancias, es absolutamente obligatorio que sea así". Según la normativa de Hacienda, la preparación de oposiciones de ese tipo como la que realizan los tres inspectores está exenta de IVA y, por tanto, no existe la obligación de expedir factura. Es así desde 2013 cuando la Dirección General de Tributos, tras años de controversia, resolvió en una consulta vinculante que las clases de preparación de oposiciones son materias incluidas en los planes de estudio del sistema educativo español y, en consecuencia, están exentas de ese impuesto. No obstante, esos ingresos sí deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF, según expertos fiscalistas consultados por elDiario.es.