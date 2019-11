No, las papeletas electorales que ponen "noviembre 19" no invalidan el voto

No, no es verdad: las papeletas para las elecciones de este domingo en las que aparece "noviembre 19" o "noviembre 2019" no invalidan el voto. Es un bulo que corre por WhatsApp y por las redes sociales en los últimos días, pero que el propio Ministerio del Interior ha desmentido.

Las papeletas tienen especificado el mes de noviembre porque, por primera vez en la historia de nuestra democracia, se han convocado dos elecciones generales el mismo año. Para evitar confusiones con los comicios del pasado mes de abril, las papeletas pueden tener escrito "noviembre 2019" o "noviembre 19".

El bulo ha corrido estos días tanto por WhatsApp como por las redes sociales. De hecho, muchos usuarios en Twitter se han preguntado el porqué del cambio entre el título de unas papeletas y otras.

Ojo al tongo. Muy grave. No usen esas papeletas. Serán nulas pic.twitter.com/gp54L1z8DL — Luis Miguel Madrid (@luismiguelmad61) November 7, 2019

¿Porque en las papeletas de PP y ciudadanos pone NOVIEMBRE 19? Las elecciones son el día 10. ¿ Son papeletas nulas? Alguien me lo puede aclarar. Son papeletas recibidas por correo. pic.twitter.com/yYA3o8Gu7C — juan (@jnovalesduran) November 5, 2019

Ante esta confusión, el Ministerio de Interior ha emitido un comunicado en el que desmiente el bulo y confirma que ambas papeletas han sido validadas y aprobadas por las Juntas Electorales correspondientes.

📢 Sobre las papeletas del #10N. Para diferenciarlas de las de abril en el encabezado se incluye el mes: noviembre



🗳 En algunas provincias tras el mes aparece 2019 y en otras solo 19.



✅ Todas son válidas. Han sido aprobadas por las Juntas Electorales.



‼ Cuidado con lo bulos pic.twitter.com/GizECUc0LQ — Ministerio Interior (@interiorgob) 7 de noviembre de 2019

Varios partidos políticos también han desmentido en sus cuentas de Twitter que las papeletas con "noviembre 19" o "noviembre 2019" sean nulas.

📲 No te creas los bulos que llegan por WhatsApp sobre las papeletas de @populares.



📄 En la papeleta el 1️⃣9️⃣ es válido, tan sólo indica el año en el que estamos.



🗳️ El 10 de noviembre que no te engañen #VotaPPpic.twitter.com/OkX77WHDeG — PP Andaluz (@ppandaluz) November 6, 2019

‼️Queremos desmentir un bulo que está circulando estos días sobre la validez de las papeletas que están llegando por correo. En él se ve una papeleta con fecha noviembre 19 haciendo ver que está mal. Informamos que está validada por la Junta Electoral, que no te engañen. pic.twitter.com/uxRl0c5CnI — Podemos Santa Cruz (@PodemosSCTFE) November 7, 2019

Otra cadena de mensajes se centra en Baleares y afirma que las papeletas que se envían junto a la propaganda electoral de PP y Ciudadanos son nulas por tener mal la fecha. Como en el resto de España, también se trata de un bulo.

Diferencia en las nomenclaturas

La diferencia en la nomenclatura de las papeletas ("noviembre 19" o "noviembre 2019") se debe a la cantidad de información que aparece en ellas: en algunas circunscripciones se ha decidido poner noviembre 19, en referencia al año, en lugar de 2019.

La ley electoral, en su artículo 70, establece que las Juntas Electorales deben ser quienes aprueben el modelo oficial de las papeletas correspondientes a su circunscripción. También ellas verificarán que las papeletas y los sobres confeccionados por los grupos políticos se ajustan al modelo oficial.