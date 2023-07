Las encuestas del día: un PSOE al alza trata de evitar la mayoría de las derechas

Este lunes termina el plazo legal para publicar encuestas. Las tendencias que dibujan prácticamente todas son muy similares. El PSOE recupera terreno, Sumar y Vox pelean por la tercera plaza y la derecha no puede dar por asegurada la mayoría absoluta. Este último detalle no carece de importancia, ya que los partidos minoritarios ya han ido asegurando que no avalarán a un Gobierno en el que esté Vox. Los indecisos de la última semana de campaña están llamados a desequilibrar la balanza que dibujan los sondeos.

La encuesta de Simple Lógica para elDiario.es apunta a un PSOE que gana dos décimas durante el fin de semana y se acerca al PP. Sumar, por su parte, ha retrocedido frente a los máximos de campaña que alcanzó la pasada semana pero se mantiene en la pugna dura que mantiene con Vox por ser la tercera fuerza, clave para el reparto de escaños en las provincias medianas. Solo les separa una décima a pocos días de las elecciones generales del domingo. La horquilla alta de escaños apunta a 178 escaños para la derecha, ligeramente por encima de la mayoría absoluta, mientras que en la baja quedan en los 164 escaños. La izquierda baila entre 139 y 153 escaños.

GAD 3 es la casa de encuestas que da un mayor respaldo a la derecha. Según su sondeo diario, apenas se ha movido durante la campaña de los 180 escaños. El PP quedaría con 151 escaños, mientras que el PSOE ha alcanzado su techo en los 115 sillones en el Congreso. Cuatro décimas separan a Vox y Sumar, que tendrían 29 y 25 escaños respectivamente. Ambos partidos crecen en el último sondeo que publica Vocento antes de las elecciones generales del domingo.







El PSOE acelera en la encuesta de 40dB para la Cadena Ser y El País. Más de medio punto en un solo día. El PP también crece, aunque menos que los socialistas. Y Sumar, aunque en retroceso, adelanta a Vox por la tercera plaza. Según este sondeo, la derecha no tendría asegurada la mayoría absoluta ya que se dibuja un escenario con entre 168 y 179 escaños, mientras que la izquierda obtendría entre 141 y 152 escaños.

El Mundo, cuya empresa demoscópica ha sido durante la campaña Sigma Dos, no publica este lunes un nuevo tracking, sino que reparte los escaños por provincias en base a la encuesta del domingo. Esta encuesta señalaba a un PSOE que ganaba cuatro décimas, al igual que el PP. Además, este sondeo es el más optimista para Sumar en su pugna por el tercer puesto con Vox. El partido le saca más de un punto a la extrema derecha. Con ello, el sondeo da por ajustada la mayoría de la derecha, con 176 escaños, justo los que se precisan para la mayoría de la derecha. La izquierda quedaría con 142 escaños.

Estas cuatro encuestas son las que han mantenido su tracking diario durante la campaña, pero al ser hoy el último día para publicar encuestas, éstas se multiplican por todos los medios. El Español publica un sondeo en el que da 180 escaños a la derecha (143 del PP y 37 para Vox) y 140 para la izquierda (107 para el PSOE y 33 para Sumar). La Voz de Galicia apunta a una mayoría de la derecha con 173 escaños (140 del PP y 33 de Vox), por debajo de la absoluta, y la izquierda tendría 144 (107 para el PSOE y 37 para Sumar). Por último, El Confidencial publica una encuesta con 179 escaños para la derecha (139 para el PP y 40 para Vox) y 136 para la izquierda (103 para PSOE y 33 para Sumar).

