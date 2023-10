Enrique Santiago, sobre el choque entre Iglesias y Colau: “Las discrepancias internas se ventilan internamente”

El diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, hace un llamamiento a las formaciones políticas que integran la coalición de izquierdas para que abandonen la espiral de reproches cruzados que han protagonizado en los últimos días Pablo Iglesias y Ada Colau. “Entrar en una fase de declaraciones y contradeclaraciones nos aparta de las preocupaciones de la gente”, ha lamentado Santiago este jueves en rueda de prensa.

El también secretario general del PCE ha confesado su malestar por el enfrentamiento entre Iglesias y Colau. “A mi no me ha gustado que estas cuestiones se expongan en un debate público que no creo que ayude”, ha admitido en referencia a las palabras de la exalcaldesa de Barcelona en las que advirtió a los diputados de Podemos que perderían cualquier asignación económica si en algún momento de la legislatura abandonaban la disciplina de voto en el Congreso que dictamine la dirección de Sumar.

“Las discrepancias internas hay que ventilarlas internamente. Perder el tiempo en esas polémicas no es bueno. Todo el mundo tiene que moderarse”, ha solicitado el portavoz de Izquierda Unida, que ha revelado que en el seno del espacio político al que pertenece discurren discusiones entre todas las formaciones que lo integran acerca de cuestiones relacionadas con el funcionamiento cotidiano, como la decisión de acudir o no al acto de la próxima semana en el que la princesa Leonor jurará la Constitución.

La polémica entre el exlíder de Podemos y la que fuera alcaldesa de Barcelona se remonta a unas declaraciones de Colau en el programa Cafè d’Idees, de TVE, donde advirtió sobre la posibilidad de que los diputados de Podemos voten diferente a lo que plantee la coalición en el Congreso. En esa entrevista afirmó que Podemos ha firmado un acuerdo y “debe cumplirlo”. “Porque si no lo cumple tampoco tendrá todo el retorno que tiene en materia económica”, dijo.

Esa frase obtuvo respuesta por parte de Iglesias al día siguiente. El exvicepresidente lo consideró un reflejo de la “frustración autoritaria” de Colau y la acusó de estar amenazando a la formación morada.

La líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha respondido a las críticas del exvicepresidente Pablo Iglesias y le ha acusado de “sobreactuar” para “tapar” el acuerdo alcanzado esta semana entre PSOE y Sumar. La exalcaldesa de la capital catalana ha ido más allá y ha reprochado a Iglesias que cuestione “permanentemente” el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz dentro del espacio político al que todos ellos pertenecen.

Sobre su palabras de advertencia a los diputados de Podemos, Colau ha asegurado este jueves que no fueron una amenaza. “No es una amenaza, es una descripción. Existe un acuerdo firmado por Podemos, del que ellos se benefician”, ha afirmado en referencia al acuerdo de coalición que selló Sumar con el partido morado y las demás formaciones que participan en ella.

En este sentido, ha añadido Colau que enmarca las críticas de Iglesias en una voluntad del exvicepresidente de “tapar” el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. “Justo cuando se presenta el acuerdo sale con esa sobreactuación a atacarme personalmente… No es la forma de hacer política que quiero ni creo que nos convenga”, ha expresado.

A lo largo de la entrevista, Colau ha querido dejar clara su oposición a que algunos dirigentes de Podemos -según su opinión- cuestionen “permanentemente” las línea política de Sumar e insinúen que irán “por libre”. Y lo ha llegado a calificar de “deslealtad”.